Teknoloji üretene dev destek! 1.1 milyar lira verilecek

Yerli ve milli üretimin artırılması, dışa bağımlılığın azaltılması kapsamında, özellikle teknolojik ürün üretimi konusunda hükümet tarafından üreticilere, girişimcilere ve ihracatçılara sağlanan destekler her geçen gün çeşitleniyor. Bu kapsamda girişim fonlarının sayısını artırmak ve Türkiye’de sürdürülebilir girişim sermayesi ekosistemini oluşturmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜBİTAK, geçen yıl Tech-InvesTR programını hayata geçirdi.

PROTOKOL SÜRECİ BAŞLATILDI

Programın başlamasıyla TÜBİTAK Tech-InvesTR çağrısına çıktı. İlk aşamada TÜBİTAK tarafından desteklenmesi planlanan fonlar seçilerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, program çerçevesinde kaynak taahhüdünde bulunacağı girişim sermayesi fonlarını belirledi. Böylelikle Tech-InvesTR Programı kapsamında sağlanacak kaynaktan yararlanmaya hak kazanan 5 fon için protokol süreci başlatıldı.

5 YILDA 148 GİRİŞİME YATIRIM

Protokol çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla fonlar arasında, fona katılım sözleşmeleri, TÜBİTAK’la bu fonlara katılacak üniversite kuruluşları arasında da proje destek sözleşmeleri eşzamanlı olarak imzalanacak. Ekosisteme dahil olacak 5 yeni fonun Türkiye’de yatırım yapmak üzere oluşturacağı kaynak tutarı, ilk etapta 628 milyon lira olurken nihai tutar 1.1 milyar liraya ulaşacak. Bu kaynaklarla önümüzdeki 5 yılda Türkiye’de 148 erken aşama teknoloji tabanlı girişime yatırım yapılması hedefleniyor.

YÜZDE 50'Sİ HİBE OLACAK

Söz konusu 5 fona 12 farklı üniversiteden transfer ofisleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinin katılacağını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu kuruluşların fonlara katılım paylarının yüzde 50’sine kadarının, TÜBİTAK tarafından hibe olarak destekleneceğini ifade etti. Bakan Varank, kurulacak fonlara Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 teknoloji geliştirme bölgesi ve 3 teknoloji transfer ofisinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından yatırımcıların katılacağını dile getirdi.