  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
HDP'li belediyeler resmi web sitelerinde Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı HDP'li belediyeler resmi web sitelerinde Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı
Ezberler bozuldu: Uykuyu etkilemiyor Ezberler bozuldu: Uykuyu etkilemiyor
Kuzey Kore'den füze açıklaması: Güney'e uyarı Kuzey Kore'den füze açıklaması: Güney'e uyarı
Esed rejimi, insani yardımları silah olarak kullanıyor Esed rejimi, insani yardımları silah olarak kullanıyor
Beykoz'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor Beykoz'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Mersin'de korkutan yangın! Mersin'de korkutan yangın!
Ülke şokta! Darphaneyi soydular Ülke şokta! Darphaneyi soydular
Eskişehirspor Sportif Direktörü Taşçı: Mehmet Özcan, 750 bin Euro gibi rakamlara asla satılmaz Eskişehirspor Sportif Direktörü Taşçı: Mehmet Özcan, 750 bin Euro gibi rakamlara asla satılmaz
SAÜ Uluslararasılaşma hamlelerini devam ettiriyor! 2022’de ikiye katlanacak SAÜ Uluslararasılaşma hamlelerini devam ettiriyor! 2022’de ikiye katlanacak
Sırbistan’a giden uçağın Malatyalı pilotundan alkış alan anons Sırbistan’a giden uçağın Malatyalı pilotundan alkış alan anons
Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü
Mahkemeden emsal karar: AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu Mahkemeden emsal karar: AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu
'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' ile 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' ile 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
ASELSAN'dan ilk yarıda 1,3 milyar lira net kar ASELSAN'dan ilk yarıda 1,3 milyar lira net kar
Makine ihracatı 7 ayda 10 milyar doları geçti Makine ihracatı 7 ayda 10 milyar doları geçti
Temmuz ayında en çok Fenerbahçe konuşuldu Temmuz ayında en çok Fenerbahçe konuşuldu
Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Koçal: Makbuz veya belgesiz kurbanlık almayın Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Koçal: Makbuz veya belgesiz kurbanlık almayın
Güney Koreliler Türk kirazının tadına bakacak Güney Koreliler Türk kirazının tadına bakacak
Bayramda 5 milyondan fazla kişinin seyahat etmesi bekleniyor Bayramda 5 milyondan fazla kişinin seyahat etmesi bekleniyor
Ticaret savaşında yeni cephe kurlar üzerinden açıldı Ticaret savaşında yeni cephe kurlar üzerinden açıldı
74 ilin kredisi mevduatını aştı 74 ilin kredisi mevduatını aştı
Bakan Akar duyurdu! Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti Bakan Akar duyurdu! Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti
Ticaret borsalarında 320 bin ton fındık işlem gördü Ticaret borsalarında 320 bin ton fındık işlem gördü
Hazine ve Maliye Bakanlığı şirketlere iştirak edebilecek Hazine ve Maliye Bakanlığı şirketlere iştirak edebilecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25:59 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:27:16

'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' ile 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı "uçtan uca yerlileşme" olarak da bilinen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi. 

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan en önemli başlıklardan olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın ana amacı, yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi olarak belirlenirken, program ile 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

"Cari açığımız kalıcı olarak düşecek"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonuyla hazırlandığını ve ülke ekonomisi için önemli bir kilometre taşı olacağını belirtti.

Programın cari açığı kalıcı olarak azaltmak ve teknoloji öncülüğünde büyümek amacıyla hazırlandığına dikkati çeken Varank, “Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini ve yerli katma değerin artmasını esas alan sonuç odaklı bir program olacak. Sanayide ithal ara malı oranının azalmasıyla cari açığımız kalıcı olarak düşecek. Küresel rekabette elimiz güçlenecek” ifadesini kullandı.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11. Kalkınma Planıyla Türkiye'nin sanayi alanında stratejik vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, bu vizyon doğrultusunda sanayi alanında ihracatta orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 39’dan yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Düşük teknolojili ürünlerde cari fazla sağlanırken, yüksek teknolojili ürünlerde cari açık verildiğini ifade eden Varank, bu durumu kalıcı olarak değiştirmeyi hedeflediklerini, sanayinin Ar-Ge yetkinliği ve yetişmiş iş gücünün, yüksek teknolojili ürünler üretecek kabiliyette olduğunu vurguladı.

Programın hazırlık aşamasında aylarca verilerin toparlandığını, filtrelendiğini ve analiz edildiğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 400 ürün grubu tespit edildi. Ardından da uçtan uca yerlileşme diyebileceğimiz bu model hazırlandı. Bu program ile cari açığımız kalıcı olarak düşecek. Sanayimizde ithal ara malı oranı azaltılarak, daha güçlü bir ihracat sepetine de sahip olacağız. Hiç şüphesiz bu durum küresel rekabette ülkemizi daha üst basamaklara çıkaracak. Programı yürütürken, bakanlığımızın tüm birimleri aynı hedefe odaklanacak. Programın hazırlık aşamasında diğer bakanlıklarımız, kurumlarımız ve özel sektörle birlikte çalıştık. Paydaşlarımızla birlikte ihracat ve finansman desteklerini de hayata geçireceğimiz program, yeni hükümet sisteminin etkin ve hızlı uygulamalarına da örnek teşkil edecek."

"Stratejik yatırım" teşviği

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hazırlanırken geleceğin teknolojik ürünleri dikkate alındı. Programda, Ar-Ge, yatırım ve üretim teşvikleri tek pencereden yönetilecek. TÜBİTAK, KOSGEB, sanayi ve Ar-Ge destekleri ile yatırım teşvikleri uçtan uca tanımlanacak, faydayı bütüne yaymak üzere kurgulanacak.

Ürünün fikir aşamasından pazara çıkışına kadar desteklendiği, Ar-Ge'den yatırıma, üretimden pazarlamaya kadar takip edildiği bir süreç işletilecek. Program kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB'in de katkılarıyla ana kriteri “katma değer” olan bir değerlendirme süreci yürütülecek.

Programa göre desteklenen projelere sadece yatırımcılar değil, üretilecek ürünün alıcıları da dahil edilecek. Üretici ve alıcı birlikte desteklenecek. Kamunun alıcı olduğu projelerde alım garantisi mekanizması da çalışacak. Kalkınma Ajansları, programın yatırımcılara tanıtımında ve üretici-alıcı eşleştirmelerinde aktif rol oynayacak. Yatırım yapılacak üründe, katma değer oluşturacak şekilde Ar-Ge çalışması istenecek.

Program çerçevesinde desteklenen yatırımlar stratejik yatırım teşviği alacak. 50 milyon liranın üzerindeki yatırımlar ise proje bazlı teşviklerden yararlanabilecek. Bakanlık, destek kararı verilen tüm projeleri takvime bağlayacak, Ar-Ge ve yatırım süreçlerini yakından izleyecek, yatırımcıların karşılaşacakları tüm sorunları hızla aşmalarını sağlayacak.

Bakanlık, makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat, eczacılık, kimya ve ulaşım araçları sektörlerinden ürün listeleri ilan edecek. Bu listelere ilişkin yatırımcı çağrılarına çıkacak. İlk uygulama, pilot sektör seçilen makine ile başlayacak.

Ürün listesi oluşturulurken, geleceğin teknolojik ürünleri dikkate alındı, ara malı ithalatının azaltılması hedeflendi. Büyük veri analitik araçları kullanılarak analizler gerçekleştirildi.

Ürün listesi, "teknoloji düzeyi, dünya ithalat trendi, Türkiye ihracatı, ithalatı ve dış ticaret farkı, dünyada ilk 3 ihracatçı ülkenin pazar payları, ürün karmaşıklık endeksi, pazar yoğunlaşması, katma değer potansiyeli, ihracatta rekabetçilik, Türkiye’de bu alandaki girişim sayısı ve üretim miktarı, en fazla ticaret yapılan ilk 3 menşe ve çıkış/gidiş ülkesi, ürün benzerlik konumu, ürün ileri ve geri bağları" gibi değişkenler göz önüne alınarak belirlendi. 

(AA)

'Uçan araba' yarışına 'Cezeri' adı verdiği arabayla Türkiye de katıldı
Pençe Harekatı'nda flaş gelişme... Öldürülen terörist sayısı 80 oldu
Gayrimenkulde bahar havası: Talep yağıyor
'Seçilirsim Ekim'e kadar' demişti... Tüm dünyaya duyurdu!
Trump darbesi! Bir günde 117 milyar dolar zarar
Türkiye'nin '32 kilometre' ısrarının perde arkası ortaya çıktı! Başka çaresi yok!
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Kim, ne kadar Kurban Bayramı ikramiyesi alacak?
Karayiplerde ölmüştü... 8 aydır aradığı eşinin kalbi kargoyla geldi!
Onlarla konuşarak zaman harcıyoruz! ABD'den skandal üstüne skandal
Sürpriz talip! Rooney'in yerine Mesut Özil
Kaz Dağları'nda ne oluyor? İşte 10 soruda Kaz Dağları gerçeği...
Şaşırtan keşif! Araştırmacılar Eskişehir'de buldu
Son dakika dolar 5.50 TL'nin altında! Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 7 Ağustos dolar canlı dolar kuru...
Yeni dönem resmen başladı! İlk vizesiz uçuş gerçekleşti
İki ezeli rakip arasında müthiş yarış! G.Saray'dan sürpriz hamle
Film gibi operasyon... Interpol aradı Türk polisi yakaladı!
ABD, YPG/PKK ve diğer 'ortaklarını' büyütüyor
PKK'yı bitirecek harekat çok yakında
Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Emekliye eşit zam
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ