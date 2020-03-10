Tekirdağ'da iki noktada daha doğalgaz bulundu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ’da yürütülen doğalgaz arama çalışmalarında, iki noktada daha doğal gaz bulunduğu açıklandı.
Doğu Akdeniz'de tüm baskılara rağmen 2 sondaj gemisiyle çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Tekirdağ'da da doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürüyor.
2 LOKASYONDA DAHA GAZ BULUNDU
Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğalgaz buldu. Yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO'nun, gaz bulduğu yeni noktaların Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonlarında olduğu bildirildi.
YAKIN ZAMANDA ŞEBEKEYE GAZ VERİLECEK
Bölgede doğalgaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğalgaz verileceği öğrenildi.
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