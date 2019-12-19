Tek dokunuşla kahveniz hazır

Akıllı sensörlerle donatılan kahve makineleri, tüm ayarları kendi kendine yapabiliyor. Hatta bazılarında nesnelerin interneti teknolojisi sonuna kadar kullanılmış. İnternete bağlanabildiği için telefon ya da tabletten kontrol edilebilen bu cihazlar, siz yatıyor olsanız dahi, tek bir tuşla istediğiniz saatte kahve yapabiliyor. Bu makineler, telefon ya da tablete bluetooth ile bağlanıyor.

SADECE 2 DAKİKA

Bu hafta her bütçeye uygun, bazı yeni nesil Türk kahvesi ve filtre kahve makinelerini inceledik. Kullanım kolaylığı sunan ve ortalama 2 dakikada pişirme hızı sayesinde evde kahve içme keyfini zirveye taşıyan bu cihazlar, Türkiye’de kahve tüketimini yılda 100 bin tona çıkardı. Kişi başı filte ve Türk kahvesi tüketimi 1.1 kilogramı aştı. İşte her zevke göre bazı cihazlar...

COFFEEBREAK 5002

ÇEKİRDEĞİ ÖĞÜTÜYOR

Homend’in filtre kahve makinesi modeli ‘Coffeebreak’in, özel bir çekirdek öğütme haznesi var.Bu hazne, kahvenin öğütülme derecesine kullanıcıların karar vermesini sağlıyor. Ürünün, altın filtreli toz kahve hazırlama özelliği de, ideal aromayı veriyor. Altın filtre, kahve aromasını en iyi kıvamda sıcak suyla buluşturuyor.Coffeebreak’in saat programlama özelliği sayesinde kahvenizi istediğiniz saatte taze taze içebilirsiniz.

Fiyatı 1.300 TL.

TELVE K3400

KÖPÜK GARANTİLİ

Arçelik’in bu yeni nesil cihazı, en güçlü teknolojiyi en uygun fiyata tüketiciye getiriyor. Makinenin ‘Cooksense’ teknolojisi, köpük seviyesini algılamayı sağlıyor. Yani kahvenin köpüğü ideal seviyeye geldiğinde makine, pişirmeyi sonlandırıyor. Böylece her fincanda bol köpüklü Türk kahvesi lezzeti sunuluyor. Otomatik su alımı yapan makinenin n Fiyatı ise 789 TL.

OKKA OK001

DÜNYANIN HER YERİNDE AYNI LEZZET

Arzum’un bu ürünü, sahip olduğu ‘Auto Boilling Altitude Detection’ adlı teknoloji sayesinde dünyanın her yerinde aynı lezzette Türk kahvesi yapabiliyor. Bu özel teknoloji, bulunduğunuz lokasyonun deniz seviyesine göre yüksekliğini algılayarak suyun kaynama noktasını otomatik olarak tespit ediyor ve buna göre kahveyi pişiriyor. Cihazın yavaş pişirme özelliği de közde kahve keyfini yaşatıyor.

Fiyatı 1.880 TL.

CAFISSIMO

MUTFAKTAKİ BARİSTA

Tchibo’nun latte kapsüllü kahve makinesi, tam otomatik sistemiyle dilediğiniz kahve çeşidini tek dokunuşla hazırlamanızı sağlıyor. Ergonomik tasarıma ve cappuccino, macchiato, kahve kreması ve espresso yapımı için 3 kademeli basınç sistemine sahip olan bu cihaz, süt köpürtme özelliğiyle de öne çıkıyor. Cihazın, çıkarılabilir alt bölmesi sayesinde büyük kupalar ve bardaklar için tasarlanan Pure ve Mini modelleri de var. Üç modelin fiyatı 500-1600 TL arasında. Cihazda ‘küçük’, ‘orta’ ve ‘büyük’ boy ön ayarı da var.

Fiyatı 7.900 TL.