Tek dokunuşla kahveniz hazır

  • Bist 100
    110575
  • Dolar
    5,9255
  • Euro
    6,5979
  • Altın
    280,3060
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: 1,7 milyarlık İslam aleminin kaderi BMGK'nın daimi 5 üyesinin keyfine bırakılamaz Başkan Erdoğan: 1,7 milyarlık İslam aleminin kaderi BMGK'nın daimi 5 üyesinin keyfine bırakılamaz
Süreyya Yalçın'a helikopter hediyesi sürprizi Süreyya Yalçın'a helikopter hediyesi sürprizi
Trump'ın azli için karar Temsilciler Meclisi'nden geçti sıra Senato'nun kararında Trump'ın azli için karar Temsilciler Meclisi'nden geçti sıra Senato'nun kararında
El Clasico tat vermedi El Clasico tat vermedi
Bayraktar'ın 'İHA' paylaşımı duygulandırdı! Bayraktar'ın 'İHA' paylaşımı duygulandırdı!
Libya'da 9. şehir Zuvara oldu! Hafter'e karşı seferberlik desteği artıyor Libya'da 9. şehir Zuvara oldu! Hafter'e karşı seferberlik desteği artıyor
Bayraktar'ın 'İHA' paylaşımı duygulandırdı! Bayraktar'ın 'İHA' paylaşımı duygulandırdı!
Öner Erkan uyku bandıyla geziyor Öner Erkan uyku bandıyla geziyor
Bade İşçil: Dünya bir yana Azur bir yana Bade İşçil: Dünya bir yana Azur bir yana
Ersun Yanal: Böyle devam edeceğiz Ersun Yanal: Böyle devam edeceğiz
Demet Şener arkadaşlarını hediyeye boğacak Demet Şener arkadaşlarını hediyeye boğacak
Tümer Metin ve Gamze Topuz'u evlilik sorusu gerdi Tümer Metin ve Gamze Topuz'u evlilik sorusu gerdi
Arzum Onan'dan oyunculuğa veda Arzum Onan'dan oyunculuğa veda
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'ye tatilde köpek saldırmış Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'ye tatilde köpek saldırmış
Ebru Şallı: Villa alma, tencere al Ebru Şallı: Villa alma, tencere al
Serenay Sarıkaya ve Gökçe Bahadır arasına rekabet mi olacak? Serenay Sarıkaya ve Gökçe Bahadır arasına rekabet mi olacak?
Başkan Erdoğan'dan kritik mesajlar: Atacağımız yeni adımlar olacak Başkan Erdoğan'dan kritik mesajlar: Atacağımız yeni adımlar olacak
Balıkçının umudu çaça Balıkçının umudu çaça
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı Memura ikramiye, emekliye aile yardımı
Fransa'da kaos büyüyor! doktorlar da sokağa indi Fransa'da kaos büyüyor! doktorlar da sokağa indi
Bülent Serttaş, tarzıyla Dua Lipa'ya benzetildi Bülent Serttaş, tarzıyla Dua Lipa'ya benzetildi
Kanada'dan teröristlere vize Kanada'dan teröristlere vize
2020'de de tarife aynı! Trafik sigortasına zam yok 2020'de de tarife aynı! Trafik sigortasına zam yok
Garsona aile boyu öldüresiye dayak Garsona aile boyu öldüresiye dayak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 22:22:19

Tek dokunuşla kahveniz hazır

Aroma ayarıyla baristalara taş çıkartan, çekirdeği öğüten ve  asla taşırmayan akıllı kahve makineleri, 10 evden birine girmeyi başardı. Rekabet arttıkça, fiyatı da düştü. 2015’te 2 bin liradan başlayan cihazlar, 750 liraya kadar indi.

Akıllı sensörlerle donatılan kahve makineleri, tüm ayarları kendi kendine yapabiliyor. Hatta bazılarında nesnelerin interneti teknolojisi sonuna kadar kullanılmış. İnternete bağlanabildiği için telefon ya da tabletten kontrol edilebilen bu cihazlar, siz yatıyor olsanız dahi, tek bir tuşla istediğiniz saatte kahve yapabiliyor. Bu makineler, telefon ya da tablete bluetooth ile bağlanıyor. 

SADECE 2 DAKİKA 

Bu hafta her bütçeye uygun, bazı yeni nesil Türk kahvesi ve filtre kahve makinelerini inceledik. Kullanım kolaylığı sunan ve ortalama 2 dakikada pişirme hızı sayesinde evde kahve içme keyfini zirveye taşıyan bu cihazlar, Türkiye’de kahve tüketimini yılda 100 bin tona çıkardı. Kişi başı filte ve Türk kahvesi tüketimi 1.1 kilogramı aştı. İşte her zevke göre bazı cihazlar...

COFFEEBREAK 5002 

ÇEKİRDEĞİ ÖĞÜTÜYOR

Homend’in filtre kahve makinesi modeli ‘Coffeebreak’in, özel bir çekirdek öğütme haznesi var.Bu hazne, kahvenin öğütülme derecesine kullanıcıların karar vermesini sağlıyor. Ürünün, altın filtreli toz kahve hazırlama özelliği de, ideal aromayı veriyor. Altın filtre, kahve aromasını en iyi kıvamda sıcak suyla buluşturuyor.Coffeebreak’in saat programlama özelliği sayesinde kahvenizi istediğiniz saatte taze taze içebilirsiniz.

Fiyatı 1.300 TL.

TELVE K3400  

KÖPÜK GARANTİLİ  

Arçelik’in bu yeni nesil cihazı, en güçlü teknolojiyi en uygun fiyata tüketiciye getiriyor. Makinenin ‘Cooksense’ teknolojisi, köpük seviyesini algılamayı sağlıyor. Yani kahvenin köpüğü ideal seviyeye geldiğinde makine, pişirmeyi sonlandırıyor. Böylece her fincanda bol köpüklü Türk kahvesi lezzeti sunuluyor. Otomatik su alımı yapan makinenin n Fiyatı ise 789 TL. 

OKKA OK001 

DÜNYANIN HER YERİNDE AYNI LEZZET 

Arzum’un bu ürünü, sahip olduğu ‘Auto Boilling Altitude Detection’ adlı teknoloji sayesinde dünyanın her yerinde aynı lezzette Türk kahvesi yapabiliyor. Bu özel teknoloji, bulunduğunuz lokasyonun deniz seviyesine göre yüksekliğini algılayarak suyun kaynama noktasını otomatik olarak tespit ediyor ve buna göre kahveyi pişiriyor. Cihazın yavaş pişirme özelliği de közde kahve keyfini yaşatıyor. 

Fiyatı 1.880 TL.

CAFISSIMO 

MUTFAKTAKİ BARİSTA 

Tchibo’nun latte kapsüllü kahve makinesi, tam otomatik sistemiyle dilediğiniz kahve çeşidini tek dokunuşla hazırlamanızı sağlıyor. Ergonomik tasarıma ve cappuccino, macchiato, kahve kreması ve espresso yapımı için 3 kademeli basınç sistemine sahip olan bu cihaz, süt köpürtme özelliğiyle de öne çıkıyor. Cihazın, çıkarılabilir alt bölmesi sayesinde büyük kupalar ve bardaklar için tasarlanan Pure ve Mini modelleri de var. Üç modelin fiyatı 500-1600 TL arasında. Cihazda ‘küçük’, ‘orta’ ve ‘büyük’ boy ön ayarı da var.

Fiyatı 7.900 TL. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ