02 Ocak 2020 Perşembe 17:08:52 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 17:09:54
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 999 milyon 999 bin 999 lira verdi.
İhaleye 1 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 12,73 seviyesinde gerçekleşti.
(AA)
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