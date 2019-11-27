27 Kasım 2019 Çarşamba 17:43:45 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 17:44:24
TCMB Başkanı Uysal: Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti
TCMB Başkanı Uysal, Türkiye'nin küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ettiğini kaydetti.
TCMB Başkanı Murat Uysal, "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti." diyerek, fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulmasının kritik önemde olduğunu belirtti.
Uysal, Türkiye'nin küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ettiğini söyledi.
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