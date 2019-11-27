TCMB Başkanı Murat Uysal: Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti

  • Bist 100
    105832
  • Dolar
    5,7755
  • Euro
    6,3518
  • Altın
    270,4630
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde FETÖ'cü Prof. son güne kadar görevde kalmış Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde FETÖ'cü Prof. son güne kadar görevde kalmış
Türkiye planı engellemişti! NATO'dan flaş Türkiye açıklaması Türkiye planı engellemişti! NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
12 Dev Adam'ın Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki rakipleri belli oldu
İHH’dan Suriyeli öğrencilere motivasyon etkinliği İHH’dan Suriyeli öğrencilere motivasyon etkinliği
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gıda israfı kabul edilebilecek bir şey değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gıda israfı kabul edilebilecek bir şey değil
Twitter hesabınız silinebilir! Twitter hesabınız silinebilir!
Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar özgürce oynayabiliyor MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar özgürce oynayabiliyor
Eski Yargıtay üyesi Albayrak'a FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis cezası Eski Yargıtay üyesi Albayrak'a FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis cezası
Harkuk'a operasyon: Yeni lojistik tesisler ele geçirildi Harkuk'a operasyon: Yeni lojistik tesisler ele geçirildi
Yaşadıklarının ardından şok oldu: 'Bütün bankalar arka arkaya arayınca...' Yaşadıklarının ardından şok oldu: 'Bütün bankalar arka arkaya arayınca...'
Havanın soğumaması balıkçılığı olumsuz etkiledi Havanın soğumaması balıkçılığı olumsuz etkiledi
Gökkuşağı Tepeleri her mevsim ziyaretçilerini cezbediyor Gökkuşağı Tepeleri her mevsim ziyaretçilerini cezbediyor
Macron'a karşı ayaklandılar! Paris'te traktörlü eylem Macron'a karşı ayaklandılar! Paris'te traktörlü eylem
Bu İHA'lar düşman İHA'larını kör ediyor Bu İHA'lar düşman İHA'larını kör ediyor
Tiran'dan gelen yolcular depremi anlattı Tiran'dan gelen yolcular depremi anlattı
Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 26'ya çıktı Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 26'ya çıktı
Putin Türk firmasının yer aldığı dev projeyi açtı Putin Türk firmasının yer aldığı dev projeyi açtı
Meme ve yumurtalık kanserinde 'babanın prostat kanseri öyküsü' de etkili Meme ve yumurtalık kanserinde 'babanın prostat kanseri öyküsü' de etkili
TCMB Başkanı Murat Uysal: Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti TCMB Başkanı Murat Uysal: Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti
Piyanonun 'altın kızı' Nil Göksel Viyana'dan birincilikle döndü Piyanonun 'altın kızı' Nil Göksel Viyana'dan birincilikle döndü
Donmak üzere olan köpek yavrularını itfaiye kurtardı Donmak üzere olan köpek yavrularını itfaiye kurtardı
Benzine 14 kuruş zam göründü Benzine 14 kuruş zam göründü
Bakan Soylu terörist Cemil Bayık'ın yeni talimatını açıkladı: Duymayacak mıyız sandın? Bakan Soylu terörist Cemil Bayık'ın yeni talimatını açıkladı: Duymayacak mıyız sandın?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Kasım 2019 Çarşamba 16:01:44 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 16:20:07

TCMB Başkanı Murat Uysal: Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti

TCMB Başkanı Murat Uysal, "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti" açıklamasında bulundu

Türkie Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal "Son bir yılda cari denge önemli bir iyileşme kaydetti" dedi. 

TCMB Başkanı Murat Uysal, İstanbul Sanayi Odası Meclisi’nde konuşma yaptı.

Uysal'ın açıklamaları şöyle:

-Bu yıl sonunda cari fazla vermiş olacağız.

-Dış dengede sağladığımız kazanımların önümüzdeki dönemde devamı fiyat istikrarı açısından büyük önem taşıyor.

-İçinde bulunduğumuzu dönemde cari dengede düzeltmenin 2001 ve 2009'a kıyasla çok daha sağlıklı gerçekleştiğinin altını çizmek isterim.

-Cari dengenin son dönemde dengelenmesinde mal ve hizmet ihracatının da etkisi söz konusu.

-İlerleyen dönemde büyümenin cari denge üzerinde etkisinin nispeten daha az olmasını bekleyebiliriz.

-İthalat ile milli gelir arasındaki ilişkinin zayıfladığını görüyoruz. 

-Enerji ithalatımızın bu yıl geçen yıla göre daha sınırlı kalması kuvvetle muhtemel görünüyor.

-İhracattaki güçlü seyrin de cari dengedeki iyileşmeye önemli katkı verdiğini belirtmeliyim. 

-Türkiye küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın etkilerini ticaret pastasından aldığı payı artırarak bertaraf edebiliyor.

-Turizm sektörünün toparlanma sürecine girdiğini, yabancı ziyaretçi sayısının artmaya devam ettiğini görüyoruz.

-Turizmde de pazar çeşitliliğinin artıyor olması belli bölgelere yöneliş şokların olumsuz etkilerini yumuşatıyor.

-Reel sektörümüz güçlü bir ihracat performansıyla ekonomideki dengelenmeye önemli katkı sunuyor.

-Bu süreçte firmalarımız yeni pazarlarda önemli başarı elde ettiler.

-Zorunlu karşılıkların bir makro ihtiyati araç olarak kullanıldığı bir politika çerçevesini benimsemekteyiz.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ