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25 Eylül 2019 Çarşamba 11:22:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:25:38

TBMM ne zaman açılıyor 2019? EYT TBMM'de ne zaman görüşülecek?

TBMM ne zaman açılıyor 2019? EYT TBMM'de ne zaman görüşülecek? sorularının yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasasının çıkmasını bekliyor. Bunun için tatilde olan meclisin ne zaman açılacağını ve ilk toplantının ne zaman yapılacağı ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Resmi Gazete'de yayınlanan 18 Temmuz 2019 tarihli ve 1226 numaralı kararına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 temmuz 2019 Cuma gününde tatile girmişti. Tatilin büyük bir bölümünün tamamlanması ile meclisin açılacağı gün de yaklaşıyor. Meclisin açılması ile TBMM gündemine girecek EYT son dakika gelişmeleri de merakla bekleniyor.

Milyonlarca vatandaş, EYT yasasının çıkmasını bekliyor. Yasayı bekleyenler hergün arama motorlarında EYT ile ilgili bir gelişme olup olmadığını araştırıyor. Meclisin tatilde olduğunu bilenler ise tatil süresinin ne zaman bittiğini ve ilk TBMM toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. TBMM ne zaman açılıyor 2019? EYT TBMM'de ne zaman görüşülecek? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayınlanan 18 Temmuz 2019 tarihli ve 1226 numaralı kararına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 temmuz 2019 Cuma gününde tatile girmişti. İşte TBMM'nin açılacağı o tarih..


TBMM NE ZAMAN AÇILIYOR 2019?

Genel kurulun 18 temmuz 2019 tarihi 105'inci Birleşiminde verilen karara göre; meclis 1 Ekim 2019 Salı günü açılacak.

TBMM SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Meclis 1 Ekim 2019 Salı günü saat 15:00'te toplanacak. TBMM’nin tatile girmesinin ardından 3600 Ek Gösterge, EYT, af yasası gibi konuların ne zaman görüşüleceği büyük merakla bekleniyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT yasasının ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor. Ancak yasa ile ilgili olarak çalışmaları Prof. Dr. Vedat Bilgin yürütüyor.

MECLİS KOMİSYONUNDA BEKLEYEN DİĞER TASARILAR NELER?

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun Teklifi

Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Erzurum Havaalanının Adının Erzurum Nafiz Kotan Havaalanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Tamamlayıcı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Diğer kanun teklifleri için tıklayınız.
 

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