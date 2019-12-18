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18 Aralık 2019 Çarşamba 19:47:48 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 19:49:36

TBB: Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, Türkiye genelinde, Ekim ayında 43 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı.

TBB verilerine göre, Ekim ayında 130 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 109 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 83 bin oldu. 43 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Ekim itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.0 artarak 2 milyar 701 milyon lira oldu.

TBB Risk merkezi Ekim ayı bültenine göre, "Temmuz ayında başlayan toparlanma Ekim ayında da devam etti."

Bu dönemde, İstanbul’da 186 milyar lira, Ankara’da 56 milyar lira ve İzmir’de 39 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyordu. Hakkari, yüzde 32 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Van oldu.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 600 bin kişi artarak 31.5 milyon kişiye yükselirken, ortalama kredi bakiyesi ise 18 bin 600 lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Ekim 2019 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.5 artarak 586 milyar liraya çıktı.

Bireysel kredilerin yüzde 42'sini ihtiyaç kredileri, yüzde 34’ünü konut kredileri, yüzde 20’sini kredi kartları ve yüzde 4.0'ünü taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki aya göre 0.1 puan düşerek yüzde 4.1 düzeyinde gerçekleşti.

 

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