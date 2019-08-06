Uzak Doğu'ya uçacak taze incirde hedef 50 milyon dolar

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,5609
  • Euro
    6,1798
  • Altın
    258,5144
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Denizlispor'a 2 isim daha geliyor Denizlispor'a 2 isim daha geliyor
Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Bursaspor'un değeri 3 sezonda yaklaşık 12.5 kat düştü Bursaspor'un değeri 3 sezonda yaklaşık 12.5 kat düştü
Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı
İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi
Akhisarspor yeni mucize peşinde Akhisarspor yeni mucize peşinde
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
NATO'dan ABD açıklaması: Örgütten ayrılmayacağına eminim NATO'dan ABD açıklaması: Örgütten ayrılmayacağına eminim
ÖSYM ek yerleştirme 2019 ne zaman? 2019 ek yerleştirme taban puanları ÖSYM ek yerleştirme 2019 ne zaman? 2019 ek yerleştirme taban puanları
İstanbul-İzmir arasını kısaltan yeni yol projesi tasarrufu artıracak İstanbul-İzmir arasını kısaltan yeni yol projesi tasarrufu artıracak
Bakan Dönmez: KKTC'nin hakkını sonuna kadar savunacağız Bakan Dönmez: KKTC'nin hakkını sonuna kadar savunacağız
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı" "Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi
Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı
Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi
Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı?
Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı
Yozgat'ta eşini öldürüp intihar etti Yozgat'ta eşini öldürüp intihar etti
Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart! Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart!
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a rekor bonservis ücretiyle veda etti Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a rekor bonservis ücretiyle veda etti
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor
Tokat'ta tarihi eser operasyonu Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ağustos 2019 Salı 11:32:40 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 12:46:23

Uzak Doğu'ya uçacak taze incirde hedef 50 milyon dolar

Bu yıl taze incirde 50 milyon dolarlık satış hedefleyen ihracatçılar, Uzak Doğu pazarına hava kargoyla girmeye hazırlanıyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2018'de 50 ülkeye 38 milyon 897 bin dolarlık incir sattı. 

İncir ihracatında ilk sırada 15 milyon 345 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 3 milyon 984 bin dolarla Hollanda ve 3 milyon 840 bin dolarla İngiltere izledi.

Raf ömrü çok uzun olmayan incirde son yıllarda hava yoluyla ihracat da tercih edilir hale geldi.

Hava kargo aracılığıyla 2017'de 568 ton incir taşınırken, 2018'de bu rakam 704 tona çıktı. İncir ihracatçısı geçen yıl hava kargoyla 2 milyon 387 bin doları Türk ekonomisine kazandırdı.

Diğer yaş meyve sebze ürünlerinde olduğu gibi incirde de hava kargoyla ihracatın daha da artması bekleniyor.

Hedef 50 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge genelinde incir hasat döneminin başladığını söyledi.

İlk incirlerin ihracat için yola çıktığına değinen Uçak, pazardan gelen talepler doğrultusunda bu yıl içinde hem üreticinin hem de ihracatçının satışlardan memnun olacağını dile getirdi.

Üreticinin ve ihracatçının sorunlarını çözmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Uçak, "Bu kapsamda hem üreticilerimizin hem de ihracatçımızın ayağına kadar gidiyoruz. Bugüne kadar birlik olarak 400'ün üzerinde firmamıza ziyaret bulunduk. Onların sorunlarını dinledik, dertlerini çözüm olmak için kolları sıvadık. Bu ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.

Yaş incirde bu sene hem kalitenin hem de rekoltenin çok iyi olduğuna işaret eden Uçak, "Hem geleneksel pazarlarımızda ihracat payımızı artıracağız hem de yeni pazarlara açılacağız. Dünyanın en lezzetlisi olan Türk incirinde bu yıl 50 milyon dolar ihracat rakamını yakalayacağımızı inancımız tam." diye konuştu.

Taze incirin çabuk tüketilmesi gereken bir meyve olduğunu vurgulayan Uçak, bunun için tarladan sofralara yolculuğun hızlı olması gerektiğine işaret etti.

Bu kapsamda hava yoluyla ihracatın her geçen gün arttığına dikkati çeken Uçak, "Bu yıl hava kargoyla 5 milyon dolarlık yaş incir ihracatı planlıyoruz. Bunun büyük bölümünü Uzak Doğu pazarına satmayı hedefliyoruz. Hem Turkish Cargo'nun destekleri hem de ihracatçının çabalarıyla bu mümkün. Diğer meyvelerde yaptığımız uzak doğu atılımını incirde de yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Üretici havadan memnun

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde incir üreticiliği yapan Remzi Öncan, yaklaşık 10 gündür tarlada incir hasadı yaptıklarını söyledi.

Hasat dönemiyle birlikte ihracatın da başladığını aktaran Öncan, "Bu yıl geçen yıla oranla rekoltemiz, tonajımız oldukça yüksek. Bunun için çok mutluyuz. Özellikle mevsimlerin iyi gitmesinden dolayı incirimizin kalitesi oldukça yüksek. Geçen seneye oranla daha yüksek bir ihracat bekliyoruz. İnşallah bu sezon güzel olacak." ifadelerini kullandı.

(AA)

Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya terör mesajı
Antartika tamam, Türkler şimdi Kuzey Kutbu'na geliyor
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Bunlar da Trump'ın fanları! Destekçisi bomba gönderdi
AK Partili Bülent Turan'dan Kaz Dağları açıklaması! İşin aslı ortaya çıktı
ABD, PKK/PYD'nin yardım çığlıklarına kulak verdi
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
PKK elebaşlarının yakınlarını belediyeye doldurdular
Kuzey Kore tansiyonu yükseltti: 4 füze fırlattı
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! 2019 Ağustos ayı kira zam oranları belli oldu
Guantanamo’nun kara kutusu yayınlanıyor
Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı
CHP'de Kılıçdaroğlu diktasına isyan! Sav fitili ateşledi
Alman gazetesi yazdı: Başkan Erdoğan’ın kararının doğru olduğu kanıtlandı
Türkiye'den Asya hamlesi! Kirli oyunu bozacak açılım...
İzmir'de FETÖ soruşturması: 18 gözaltı kararı
Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi! "Eyvah..."
Sosyal medyanın da haramları mı var?
Mutfağın da kraliçesi! Paylaşımına beğeni yağdı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ