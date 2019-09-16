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16 Eylül 2019 Pazartesi 14:35:34 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:36:28

Taşköprülü üreticiler sarımsak fiyatlarından memnun

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üreticinin "beyaz altın" diye nitelendirdiği sarımsağın kilogramı 32 liraya satılırken üreticiler fiyattan memnun.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, sarımsak üreticileri fiyattan memnun.

İlçede yaklaşık 25 bin dekar alanda üretilen sarımsak, bölgede "beyaz altın" olarak nitelendiriliyor.

Son iki yıldır olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede sarımsak rekoltesi 25 bin ton civarında gerçekleşti.

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sarımsak fiyatlarında beklentinin üzerinde artış yaşandığını söyledi.

Rekoltede geçen yıla oranla büyük değişiklik olmamasına rağmen fiyatlardaki artışın üreticiyi memnun ettiğini belirten Eligüzeloğlu, fiyat artışının diğer bölgelerde de yaşanan rekolte kaybından kaynaklandığını ifade etti.

Eligüzeloğlu, "Bu yıl yağmur ve dolu nedeniyle ürünlerimiz etkilendi, zarar gördü. Üretim noksanlığı mevcut. Bu da fiyatlara yansıdı. Sadece Taşköprü'de değil Türkiye'nin diğer bölgelerinde de üretim noksanlığı var." dedi.

Türkiye'deki sarımsak üretiminin yüzde 25'ini Taşköprü'nün karşıladığına işaret eden Eligüzeloğlu, şöyle devam etti:

"Fiyatlar arz ve talebe göre piyasada şekilleniyor. Daha önceden sarımsak hasadının ardından fiyatlar birkaç ay aynı seyrederdi. Yılbaşından sonra fiyatlar biraz değişirdi. Bu yıl haftadan haftaya sürekli üzerine koyarak gidiyor. Bu da talebin fazlalığından kaynaklanıyor. Şu anda en küçük boy sarımsağın kilogram fiyatı 11 ile 15 lira arasında, duble dediğimiz en iri boy sarımsağın fiyatı da 30 ile 32 lira arasında değişiyor. Sezon 5 lira ile 18 lira arasında başlamıştı."

Sarımsak üreticisi Satı Kuşçu ise fiyatların sezon başında 5 lira ile 20 lira arasında değiştiğini belirtti.

Dolu ve sağanakların sarımsak fiyatını etkilediğine işaret eden Kuşçu, "Tüketiciyi de düşünüyoruz. Onlar da haklı. Çünkü bizim burada sattığımız sarımsak tezgahta 45-50 liraya tüketiciye ulaşıyor. Sarımsağın normal fiyatının 5 lira ile 20 lira arasında olması gerekiyor. 2001, 2002 yıllarında da fiyatlar yükselmişti ancak böyle olmamıştı." diye konuştu.

(AA)

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