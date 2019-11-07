Taşıtta katılım müjdesi

Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 12-60 ay vade için aylık finansman oranı yüzde 0,49-0,69 olarak uygulanacak. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 12-60 ay vadeli kredinin finansman oranı da aylık yüzde 0,49-0,69 olacak.