07 Kasım 2019 Perşembe 23:53:25 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 23:54:29
Taşıtta katılım müjdesi
Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank, hazırladığı otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri kapsamında, müşterilere 60 ay vade ve 500 bine varan tutarlarda yüzde 0,49-0,69 finansman oranıyla kredi sağlayacak.
Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 12-60 ay vade için aylık finansman oranı yüzde 0,49-0,69 olarak uygulanacak. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 12-60 ay vadeli kredinin finansman oranı da aylık yüzde 0,49-0,69 olacak.
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