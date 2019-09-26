Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt kredisi kampanyası 2019 hazırladı. Taşıt kredisi faiz indirimi başvuruları 1 Ekim tarihinde başlayacak ve 31 Aralık’a kadar devam edecek. Taşıt kredisi faizleri ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt kredisi kampanyası 2019 nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yaptığını duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt kredisi kampanyası 2019 ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Araba almak isteyenler için müjde niteliğinde olan kampanyada firmalarla yapılan anlaşmalar dahilinde Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz kullanılabilecek.

KAMPANYALI TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİ 2019

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yayınladı. Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir.





Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa