Taşıt kredi faizleri 2 yılın en düşüğünde

Taşıt kredi faizleri, yılın ikinci yarısından itibaren kademeli olarak gerileyerek kasımın ilk haftasında aylık yüzde 1.27 ile yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Taşıt kredi faiz oranları, yılın ilk yarısının sonunda aylık ortalama yüzde 2.5 civarında bulunuyordu.

SERT FAİZ İNDİRİMİ

Yılın ikinci yarısında ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve kararların etkileri hissedilmeye başlandı. Enflasyonun tek haneye inmesi, ülke risk priminin düşmesi, TL varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası'nın sert faiz indirimleri, taşıt kredi faizlerinde de aşağı yönlü hareketin başlamasını sağladı.

60 AY VADE İMKANI

Eylül ayında yüzde 1.50 sınırına kadar gerileyen taşıt kredi faiz oranları, ekimde yüzde 1.30 seviyelerine indi. Faizler şu anda 1.27 civarında. Öte yandan, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank da hazırladıkları özel taşıt finansman paketleriyle müşterilere 60 ay vade ve 500 bin liraya varan tutarlarda aylık yüzde 0.49-0.69 oranla finansman sağlayacak.