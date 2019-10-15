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15 Ekim 2019 Salı 14:56:23 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 14:57:08

Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde

Taşıt kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüşü sürdürerek, ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi.

Yılın ikinci yarısından itibaren başlayan taşıt kredi faiz oranlarındaki aşağı yönlü hareket ekim ayında da sürüyor. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ve eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda sırasıyla 425 ve 325 baz puanlık politika faizi indirimi, taşıt kredi faiz oranlarını da aylık ortalama yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2'nin altına çekti.

Geçen ay üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" da taşıt kredi faiz oranlarında düşüşün sürmesine katkı sağladı.

Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36-60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 bandına düşürülmüştü.

Taşıt kredi faiz oranı yüzde 1,5'in altına geriledi

AA muhabirinin Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgiye göre aylık ortalama taşıt kredi faiz oranları haziran başında yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve kararlar, kamu bankalarının destekleyici adımları otomotiv sektöründe hareketlenmeyi sağladı.

Taşıt kredi faiz oranları hem Merkez Bankasının faiz kararları hem de kamu bankalarının kampanyası ile düşüşe geçti. Haziran ayında ortalama yüzde 2,4, temmuzda yüzde 2,3, ağustosta yüzde 1,9 ve eylülde yüzde 1,7 seviyesine kadar gerileyen taşıt kredi faiz oranları ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42'ye indi.

Ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerileyen ağırlıklı ortalama taşıt kredi faiz oranları, özel bankaların da kampanyaya vereceği destekle yüzde 1,3'ün altına gelebilir.

Otomotiv pazarı 400 bini aşabilir

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 35,1 daralarak 620 bin 937 olarak gerçekleşmişti. 2018'in ikinci çeyreğinden itibaren aylık bazda gerileyen satışlar, geçen ay büyüme kaydetti.

Taşıt kredi faiz oranlarındaki düşüş ve bankaların kampanyalarıyla geçen ay yaklaşık 42 bin adetlik satışla otomotiv pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,4 büyüdü.

Bu yılın ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 azalarak 281 bin 309 olarak gerçekleşti.

Sektör temsilcileri, son çeyrekte hem faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyaları ile toplam pazarın 400 bini aşabileceğini kaydetti.

(AA)

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