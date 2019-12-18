'Tasarruf bilinci milli serveti koruyor'
Bireysel tasarrufun milli servetin korunması için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, "Tasarrufun nasıl yapılacağını göstermek gerekli" dedi.
Sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliğinin tüm dünyada sorgulanmaya başladığı bir dönemde, ülke içerisindeki tasarrufların artırılması büyük önem taşıyor. Türkiye’nin ekonomisini büyütmesi için yatırımlara ihtiyaç duyması ve yatırımların finansmanı için kaynak ihtiyacı olması nedeniyle tasarruf bilincinin artırılması öncelikli hedeflerden biri hâline gelmiş durumda. Ülke içi finansmanın temel kaynağını tasarrufların oluşturduğunu, bireysel tasarruf kültürünün hane halkı ekonomisinin ve dolayısıyla milli servetin korunması için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, “Tasarrufun önemini anlatmak değerli olsa da yeterli değil. Tasarrufun nasıl yapılacağını, ne kadar sürede ne kadar birikim yapılabileceğini göstermek gerekiyor. Küçük değişikliklerin uzun vadede meydana getirdiği kayda değer farkı idrak eden bireyler hem işletmelerinde hem de özel hayatlarında tasarrufu içselleştirerek hayat tarzlarının bir parçası haline getiriyor” diye konuştu.
BAŞARIYA ULAŞTI
“Tasarrufun ülke ekonomisine katkısı çok büyük. İnsanları maddi olarak tasarruf etmeye yönlendiren BES ve ardından OKS devlet tarafından desteklenen, teşvik edilen hali ile ülkemizde oldukça başarılı oldu” diyen Öztürk, “tasarrufhareketi.com.tr web sitesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. İsraftan uzak, finansal anlamda bilinçli bir hayat sürdürmek isteyenler için paha biçilmez bir hizmet sunuyoruz” sözleriyle Halk Emeklilik’in tasarruf alışkanlıklarını pekiştirecek yeni inisiyatifinin müjdesini verdi.
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