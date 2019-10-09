Tarlası için ödünç aldığı solucan gübresinin üreticisi oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çiftçilik yapan İbrahim Elçi, tarlası için arkadaşından "borç aldığı" solucan gübresinin üretimine başlayarak ayda yaklaşık 4 ton gübre üretir hale geldi.

İlçeye bağlı Keçili Mahallesi'nde çiftçilik yapan Elçi, iki yıl önce pamuk ve mısır üretimi yaptığı tarlası için arkadaşından ödünç solucan gübresi aldı. Tarlasında gübreyi kullanan Elçi, verimin artması üzerine solucan gübresini üretmeye karar verdi.

Yaklaşık 1 yıl önce işe başlamak için yaklaşık 2 milyon Kaliforniya solucanı satın alan Elçi, 4 metrekarelik depoda başladığı üretiminden memnun kalınca alanı 200 metrekareye çıkarttı.

Çiftçi İbrahim Elçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşından borç aldığı solucan gübresinin verimini görünce kendisinin de bu alana yönelmesi gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Yeniliğe açık biri olduğunu aktaran Elçi, ilk başlarda 4 metrekarelik alanda üretime başladığını ifade etti.

Elçi, küçük bir depoda deneme amaçlı başladığı üretimden iyi sonuçlar aldığını aktararak, "Kısa sürede iyi sonuç alınca üretimi artırmaya karar verdim. Bu yönde çalışmalarımı sürdürdüm." dedi.

"Ayda yaklaşık 4 ton gübre üretiyorum"



Gübreden iyi kazanç sağlamaya başladığını anlatan Elçi, " Bir yıl içinde mevcut yerimi genişleterek 200 metrekarelik bir alanda gübre ürettim. İlk başlarda yaklaşık 2 milyon solucanım varken şu anda yaklaşık 20 milyon solucana ulaştım. Solucan gübresinin kendi kendini artıran bir yapısı var. Ayda yaklaşık 4 ton gübre üretiyorum. " diye konuştu.

Elçi, ürettiği gübreleri çevredeki çiftçilere sattığını belirterek, "Çiftçiler bu gübreden çok memnun. Tarla veriminin ciddi anlamda arttığını söylüyor. Bunun yanında masrafı az, geliri yüksek oluyor. Şu ana kadar kendi masrafını çıkardı. Ayda ortalama 10 bin liraya yakın getirisi oluyor." dedi.

Elçi, kendi tarlasında da kendi ürettiği solucan gübresini kullandığını ve verimden memnun olduğunu sözlerine ekledi.

(AA)