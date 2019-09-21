Tarlada 30 kuruş markette 2.5 lira! Komisyoncular tezgahta fiyatı uçurdu

Soğan üreticileri yine komisyonculardan şikayetçi. Üreticiler, üretimin iyi olmasına ve tarladan ucuza satış yapılmasına rağmen, komisyoncuların etkisiyle fiyatların yükseldiğine vurgu yapıyor.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde çiftçilik yapan Hasan Özdemir, komisyoncuların soğanın kilosunu kendilerinden 30 kuruşa aldığını, marketlerde ise fiyatın 2 buçuk liraya kadar çıktığını söyledi. Özdemir, “Stokçular devreye girmiş durumda, birkaç ay sonra karaborsadan soğanı piyasaya sürecekler.

Bu süreçte soğanın kilogramı 6 lirayı geçecek. Biz soğanı toplasak da bu fiyata satsak yine zarar edeceğiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.