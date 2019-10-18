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18 Ekim 2019 Cuma 11:57:34 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 11:58:24

Tarımsal desteklerde yüzde 37 artış

Tarımsal destekler için gelecek yılın bütçesinde ayrılan tutar bu yıla göre yüzde 37'lik artışla 22 milyar liraya çıkarken, söz konusu artış sektörü memnun etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile bütçeden tarıma ayrılan pay arttı. Tarıma gelecek yıl için ayrılan toplam kaynak tutarı 33,4 milyar liraya çıkarıldı. 

Bu destekler içinde en önemli kalem olan tarımsal destekleme programlarına 22 milyar lira ayrıldı. Böylece desteklerde bu yıla göre yüzde 37'lik artış oldu. Tarım sektörü yatırımları için bütçeye 5,1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı için 6,3 milyar lira ödenek ayrıldı.

Bütçe uyarınca 22 milyar liralık tarımsal destekleme bütçesinden en büyük pay da 6,6 milyar lirayla doğrudan hayvancılık destekleri için kullanılacak. Ayrıca, 3,1 milyar lira mazot desteği, 2,4 milyar lira pamuk prim desteği, 2 milyar lira hububat prim desteği, 1,4 milyar lira kırsal kalkınma destekleri, 1,1 milyar lira tarım ürünleri sigorta desteği, 900 milyon lira gübre desteği, 900 milyon lira fındık alan bazlı gelir desteği ödenecek.

Yağlı tohumlu bitkiler prim desteği 776 milyon lira olurken 307 milyon lira telafi edici ödeme desteği verilecek. Çay prim desteği 182 milyon lira olarak belirlenirken, 2,2 milyar lira da diğer tarımsal destekleme hizmetleri için ayrıldı.

Faiz desteği de arttı

Öte yandan, Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal kredilere verilen faiz desteği tutarı da yüzde 23 artırılarak 4,2 milyar liraya çıktı.

Bölgesel kalkınma projeleri arasında yer alan KÖYDES için ayrılan kaynak 1,5 milyon lira, SUKAP için ayrılan tutar da 800 milyon lira oldu.

"Artışlar sektör adına olumlu"

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, AA muhabirine, bütçede tarıma ayrılan kaynaklarda önemli artışa gidildiğini ve bunun sektör adına olumlu olduğunu söyledi.

Tarımsal destekleme programları için gelecek yıl ayrılan kaynağın 2019 ödeneklerine göre yüzde 37 artarak 22 milyar liraya ulaştığını vurgulayan Kiraz, şöyle devam etti:

"Söz konusu kaynak bu yıl için 16 milyar liraydı. Son 15-20 yıllık tarımsal destekleri göz önüne alırsak, bu artış görülmemiş bir oran. Bu desteklerle üretici 2020 yılında rahat eder. Bu destekler, hem tarımsal üretimin artmasına hem de vatandaşın ihtiyaç duyduğu üretimin sağlanmasına imkan verecek. Tarımsal üretimin teşvik edilmesi, çiftçi maliyetlerinin bir kısmına destek olunması ve gelirlerinin artması için bu destekler önem taşıyor. Geçen yıl yaşanan döviz krizi ve enflasyondaki artışları düşünürsek böyle bir artış yapılması da normal. Tarım Kanunu'na göre milli gelirin en az yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilmesi gerekiyor. Söz konusu artışlarla bu orana yaklaşılması anlamında adım atılmış oldu."

Özellikle hayvancılık için 6,6 milyar liralık kaynak ayrılmasının önemine işaret eden Kiraz, "Bu desteklerin etkin kullanımında sıkıntılar var. Damızlık ve doğrudan dişi hayvan sayısını artıracak destek verilmesi lazım. Bizim kırmızı ete ihtiyacımız var. Yıllık 300 bin tonluk eti dışarıdan alıyoruz. Bu destekleri doğrudan damızlık hayvanlara yönelik ve buzağıların korunması için kullanırsak birkaç yıl içinde hayvan sayımızı artırırız, dışarıdan aldığımız et ve canlı hayvan miktarını da azaltırız." diye konuştu.

Kiraz, mazot, gübre ve pamuk desteklerinde yüzde 20'lik artışlar olduğunu, hububat desteklerinde ise artış oranının yüzde 40'ları aştığını vurgulayarak, "Bu destek de son zamanlarda azalan buğday üretiminin artırılması açısından önemli." ifadesini kullandı.

"Miras kredisi desteklensin"

Ziraat Bankasından sağlanan tarımsal kredilere yönelik faiz desteğinin de tarım ve hayvancılık sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansmanın düşük maliyetle karşılanması açısından önemli olduğuna dikkati çeken Kiraz, şunları kaydetti:

"Böylelikle çiftçilerimizin tarımsal krediye erişiminde hem artış olacak hem de maliyetlerin önemli bir kısmı kamu bütçesinden finanse edilecek. Ziraat Bankası kredilerinde faizin yüzde 8'lik kısmı destek kapsamında ancak bu noktada bir talebimiz var. Şu anda aktif olarak kullanılmayan ancak kanunda yer alan miras kredi desteği bulunuyor. Tarımda vefat etmiş kişilerin çocukları tarımsal işletmeleri paylaşamıyor. Çiftçilik yapacak çocuğun, kardeşlerinin hissesini satın alması için desteğe ihtiyacı var. Tarım ve Orman Bakanlığının da bunun için talebi vardı. Ayrılan faiz desteğinin bir kısmı miras kredisi için kullanılabilir. Bu da tarımsal üretimi artırır ve arazilerin boş kalmasını önler."

(AA)

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