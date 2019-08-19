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19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:06:08

Tarımda rekor büyüme

Tarımsal milli gelirini 16 yılda 37 milyardan 213.4 milyar liraya yükselten Türkiye,  fındık, kiraz, incir, kayısı üretimi ve ihracatında dünya lideri oldu. Sadece bu ürünlerden toplam 2,17 milyar dolarlık ihracat geliri elde edildi. 

Türkiye tarımsal üretimde Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldi. Türkiye'nin tarımsal milli gelirinin son 16 yılda 37 milyar liradan 213,4 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde, meyve üretimi 13,3 milyon tondan 22,3 milyon tona, sebze üretimi 25,8 milyon tondan 30 milyon tona, tarla bitkileri üretimi 58 milyon tondan 64,4 milyon tona çıktı. Toplam bitkisel üretimimiz 98 milyon tondan 117 milyon tona yükseldi. 

İHRACATA DA YANSIDI 

Üretimdeki bu artış ihracata da olumlu yansıdı.2002 yılında 3,7 milyar dolar tarım ürünleri ihracatı 2018 yılında 17,7 milyar dolara yükseldi. Türkiye fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ve ihracatında dünya lideri oldu. Sadece bu ürünlerden toplam 2,17 milyar dolarlık ihracat geliri elde edildi. Türkiye, 20 üründe ise dünyada ilk dört içerisinde yer aldı. 

YÜZDE 67’Sİ TÜRKİYE’DEN 

Dünya fındık üretiminin yüzde 67'sini, kirazın yüzde 26'sını, incirin yüzde 27'sini ve kayısının yüzde 23'ünü sağlayan Türkiye, bu ürünlerin üretiminde dünyada ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de, yıllara göre değişmekle birlikte, bir yılda ortalama 500 bin ile 750 bin ton arasında fındık üretiliyor. Türkiye, Eylül 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında 1,4 milyar dolarlık fındık ve fındık mamulleri ihracatı yaptı. 

Kayısı da rekor artış

Geçen yıl 306 bin ton incir üretimi gerçekleştiren Türkiye, bu ürünün kuru ve taze olarak ihracatından 286 milyon dolarlık döviz girdisi elde etti. Kiraz üretimi 627 bin tonu bulan ve 162 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye'nin kayısı üretimi ise 750 bin ton ile 985 bin ton arasında değişti. Ülke kayısı ihracatından da 294 milyon dolarlık gelir elde etti. Türkiye, fındık, kiraz, incir ve kayısı üretiminde dünyada birinci olurken, ayva, haşhaş tohumu, kavun ve karpuz üretiminde ikinci sırada yer alıyor.

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