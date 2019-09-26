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26 Eylül 2019 Perşembe 11:53:01 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:54:05

Tarım eğitimi istihdam kapısı oldu

FAO'nun Tarım ve Orman Bakanlığı ile düzenlediği tarım eğitimi programı Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler ve yerel halk için iş kapısı açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ile düzenlediği tarım eğitimi programı, Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler ve yerel halk için iş imkanı sağladı.

AA muhabirinin FAO yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Japon hükümetince finanse edilen "Beceri ve Üretim Araçları Vasıtasıyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Geçim Kaynaklarının Güçlendirilmesi Programı" kapsamında 250 kişiye eğitim verildi. Eğitim alanlardan birçoğu çeşitli işlerde çalışmaya başladı.

Düzenlenen programla verimli ve doğru sebzecilik konularında eğitim gören katılımcılar, özellikle Şanlıurfa'daki biber tarlaları başta olmak üzere çeşitli tarım alanlarında iş sahibi oldu.

"Sığınmacılar için çok önemli bir fırsat"

BM Suudi Arabistan FAO Daimi Temsilcisi Mohammed Ahmed Alghamdi, Şanlıurfa'da eğitimin gerçekleştiği yerleri gezdiklerini belirterek, "Aslında birkaç şehre hizmet götürülmüş durumda. Sahayı yerinde gördük. Katılımcıların aldıkları eğitimle iş sahibi olmaları gurur verici. Özellikle Suriyelilere bir fırsat sunulması bakımından proje çok sevindirici." dedi.

Alghamdi, doğru ve verimli tarım uygulamaları eğitiminin iş bulabilme ve daha fazla gelir elde etme adına çok önem taşıdığına işaret ederek, bunun tüm proje kaynakları için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Bu eğitimin Türkiye'de yaşayan yerinden edilmiş Suriyeliler için hayati önemde büyük bir şans olduğunu vurgulayan Alghamdi, şunları kaydetti:

"Onlar zorlu hayat şartları içinde yaşıyor. İş bulabilme imkanlarının oluşmasını öğrenmek çok önemli. Bu program eğitmek adına önemli fakat yeni bir hayat inşa etmeleri bakımından daha büyük bir anlam taşıyor. Bu eğitim imkanı, FAO ve hükümetin onlara sunmuş olduğu önemli bir şans."

"Eğitim sayesinde iş sahibi olduk"

Türkiye'de yaşayan Suriyeli İlham Abdurrauf da eğitim programıyla meslek sahibi olduklarını dile getirdi. Abdurrauf, "Suriye'den 7 sene önce geldim. 7 senedir Harran mülteci kampında işsiz yaşıyordum. Biri engelli olmak üzere 7 çocuğum var. Bu eğitim sayesinde sebzecilik nasıl yapılır öğrendim ve şimdi bir işim oldu." diye konuştu.

Kampta yaşarken iş imkanı bulamadıklarını ifade eden Abdurrauf, FAO'nun bu eğitimi sayesinde meslek sahibi olduklarını bildirdi.

Tarımsal çalışmaların nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitim aldıklarını anlatan Abdurrauf, "Ekim, dikim ve hasat nasıl yapılır, bunları öğrendik. Dışarıda da özellikle mevsimlik işlerde çalışmaya başladık. Ben şu an biber tarlasında çalışıyorum. Suriye'de yaşarken fasulye, pamuk yetiştirme gibi bazı tarım faaliyetlerini biliyorduk ama yeterli değildi. Burada kaliteli şekilde ve özellikle sebzeciliği iyi öğrendim." değerlendirmesinde bulundu.

"Sebzeciliği burada öğrendik"

Eğitimden faydalanarak iş sahibi olan Kasım Akyol da bölgelerinde böyle bir imkan sunulduğu için yetkililere teşekkür etti. Akyol, "Bizim sebzecilik konusunda böyle bir bilgimiz yoktu. Şu anda biber ekim dikim tarlamız var ve çalışıyoruz. Bu işi verilen eğitim sayesinde edindik." dedi.

Akyol, eğitimle sebzeciliği öğrendiklerini, biber, domates, nar gibi ürünlerin nasıl doğru yetiştirilebileceği konusunda bilgiler edindiklerini vurgulayarak, "Eğitim 2 ay sürdü. 15 gün ders gördük, sonra sahada çalıştık." ifadesini kullandı.

(AA)

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