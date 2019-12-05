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05 Aralık 2019 Perşembe 15:16:28 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 15:17:05

Tarihi Yarımada'ya 20 milyon avroluk İsviçre yatırımı

Swiss International, toplam 20 milyon avroluk yatırımla İstanbul’da 10 ayrı butik otel açmak için harekete geçti.

Swiss International Otel Grubu, Tarihi Yarımada'ya 20 milyon avroluk 10 butik otel yatırımının ilki için Kube Gayrimenkul ile anlaşma sağladı.

Yatırımın ilk ayağını oluşturacak Sultanhamam'daki tarihi 2. Vakıf Han'ın, 32 odalı butik otel olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Anlaşmanın İstanbul'daki imza törenine Swiss International Üst Yöneticisi (CEO) Henri W.R. Kennedie, Kube Gayrimenkul CEO'su Ruşen Baltacı ile Apex Danışmanlık ve Ticaret Grubu CEO'su Aran Hawker katıldı.

Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Swiss International Üst Yöneticisi (CEO) Henri W. R. Kennedie, Swiss International olarak Türkiye'ye yatırım yapmanın heyecan verici olduğunu ifade etti.

Kennedie, 2. Vakıf Han'ı en kısa sürede restore ederek 2020 yılı içinde hizmete açmayı planladıklarını belirterek, "Butik otel konseptimiz olan Swiss Butique markası ile faaliyet göstereceğiz. İstanbul, dünyanın en önemli şehirlerinden biri. Türkiye pazarına İstanbul'dan giriş yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tarihi Yarımada'da kısa sürede 10 ayrı butik otele sahip olmayı hedeflediklerini aktaran Kennedie, böylelikle toplamda 200 odayla misafirlerini ağırlayacaklarını bildirdi.

Kennedie, İstanbul'un turizm potansiyeline işaret ederek, "Burada kültürlerin, mutfağın ve İsviçre'nin mükemmel misafirperverliğin karışımını sunacağız. Çalışmalarımıza, Türkiye'deki partnerlerimizden Kube Gayrimenkul ve Apex Danışmanlık ve Ticaret Grubu ile hızlı bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

"Tarihi Yarımada için önemli bir yatırım"

Kube Gayrimenkul CEO'su Ruşen Baltacı da 2. Vakıf Han projesinin üzerinde çok uzun zamandır çalıştıklarını ifade ederek, "Bu projede uluslararası yatırımcıyla yolumuza devam etmek istiyorduk. Swiss International'la hedefimizi gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Baltacı, Sultanhamam bölgesinin İstanbul'un yeni cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini, iş ortaklarının bu bölgede büyüme konusunda istekli olduğunu ve iş birliklerinin kısa sürede yeni projelerle devam edeceğini söyledi.

"Eski İstanbul" diye tabir edilen bölgede, çok nitelikli ve kaliteli binaların bulunduğunu aktaran Baltacı, şöyle konuştu:

"Bu binalar ne yazık ki lokal işletmeciler tarafından işletiliyor. Swiss International'ın o bölgeye farklı bir dokunuşla İstanbul için iyi bir yaşam alanı oluşturacağını düşünüyorum. 2. Vakıf Han projesi, 2 milyon avro ile başlayan bir yatırım. Swiss International'ın Tarihi Yarımada'da ulaşmak istediği oda sayısı yaklaşık 200. Bu da İstanbul'a 20 milyon avroluk yatırımı getirecek."

Baltacı, Swiss International'ın, butik otellerle İstanbul'a giriş yaptığını, alana indikten sonra 20 milyon avro ile yetinmeyip farklı konseptlerde daha büyük yatırımlar yapacağını düşündüğünü söyledi.

Swıss Internatıonal 

Verilen bilgiye göre, Swiss International Hotels & Resorts, 40 yıl önce İsviçre misafirperverliğini en iyi şekilde sunma hedefiyle turizm sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Ras Al Khaimah'da ve ABD'deki uluslararası servis merkeziyle global bir şirket olan Swiss International, uluslararası "İsviçre Kalitesi" kavramını taşıyan verimlilik, yenilik, sürdürülebilirlik, etik, doğruluk, nezaket, taahhüt ve beklenti idealleriyle hareket ediyor.

(AA)

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