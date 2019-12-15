Tarihi kampanya! Dar gelirliye ucuz ev

Başkan Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı dar gelirliye 100 bin konut projesinin ayrıntıları belli oldu. Konutlara daha önce Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ) ev almamış, aylık hane halkı geliri 5 bin 500 TL’den düşük olanlar başvurabilecek. Bu koşullara sahip dar gelirliler yüzde 10 peşinat, aylık 894 lira taksit, 240 ay vade ve yüzde 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek.

BAŞVURU 16 ARALIK’TA

Bu konutlara başvuru tarihi ise 15 Aralık olarak açıklanmıştı. Ancak 15 Aralık Pazar gününe denk geldiği için 16 Aralık Pazartesi günü başvurular alınacak ve 15 Ocak 2020’ye kadar devam edecek. 2+1 konutlar için başvuru ücreti 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1000 lira olacak. Başvurular, Ziraat Bankası şubelerine yapılacak.

YÖREYE UYGUN

Sosyal konutlar Türkiye’deki 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari izler taşıyacak. Karadeniz Bölgesi’ndeki konutlarda yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma bir biçimde kullanılacak. Zemin kat seviyesinde cephede, geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde yöresel taş kaplamalar olacak. Üst katlarda ahşap hissi verecek ahşap görünümlü kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekler nitelikteki eli böğründeler yapılacak.

10 BİNİ İSTANBUL'DA

100 bin sosyal konut hamlesinde en büyük payı 10 bin konutla İstanbul alacak. Gaziantep’te 5 bin 200, Ankara ve Konya’da 4 bin, İzmir, Denizli, Şanlıurfa ve Balıkesir’de 3 bin 500, Bursa’da 3 bin 200, Eskişehir, Kocaeli ve Kayseri’de 3 bin konut inşa edilecek.

PEŞİNAT YÜZDE 10

2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek. Örneğin; 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, yüzde 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak.

YEŞİLİ BOL MAHALLE KÜLTÜRÜ

İç Anadolu’da kıvrımlı yolları, şirin sokakları, ahşap süslemeli bitişik düzenli yapıları, cumbalı evleri ile örf adet ve gelenekleri yaşatan mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılırken, Osmanlı başkentlerini de barındıran Marmara’da Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olması nedeniyle hem geleneksel hem de modern yapılar inşa edilecek. Yeşili bol mahalle kültürünü yansıtan depreme dayanıklı tasarımlar ile kalabalık nüfusun rahatça nefes alabildiği alanlar yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak. n Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak.

TOKİ’den konut satın almamış ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak.

Kendisine eşine ve/ veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak.

Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak.

Aylık hanehalkı net geliri 5 bin 500 TL’nin üstünde olmamak.