Tarihi hamle

  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7511
  • Euro
    6,3401
  • Altın
    269,7120
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bolu'da alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı Bolu'da alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı
Londra'daki bıçaklı saldırganın kimliği açıklandı Londra'daki bıçaklı saldırganın kimliği açıklandı
Kolombiya'daki protestolar 9. günü geride bıraktı Kolombiya'daki protestolar 9. günü geride bıraktı
İşgalci İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu İşgalci İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu
Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırı yapıldı Hollanda'nın Lahey kentinde bıçaklı saldırı yapıldı
İngiltere Başbakanı Johnson: Polis, olayın terör saldırısı olduğunu doğruladı İngiltere Başbakanı Johnson: Polis, olayın terör saldırısı olduğunu doğruladı
Filistin, Yahudi yerleşimlerinin durdurulmasına yönelik BM kararının uygulanmasını istiyor Filistin, Yahudi yerleşimlerinin durdurulmasına yönelik BM kararının uygulanmasını istiyor
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Londra'da basın toplantısı KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Londra'da basın toplantısı
Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak, kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak, kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Ünlü şarkıcıya telif davası: Paramı ver Madonna Ünlü şarkıcıya telif davası: Paramı ver Madonna
Yüzyılın soyguncuları sırra kadem bastı! İhbar edene yarım milyon euro Yüzyılın soyguncuları sırra kadem bastı! İhbar edene yarım milyon euro
'Fiyatı öldürene kadar beklerim' 'Fiyatı öldürene kadar beklerim'
Anne olmak istiyor Anne olmak istiyor
Evliliği bitiren hayranlık Evliliği bitiren hayranlık
Akıncılar geliyor Akıncılar geliyor
Komedi yazmak yordu Komedi yazmak yordu
Mütevazılık dersi Mütevazılık dersi
Şahane Cuma çılgınlığı! Yağmur altında saatlerce beklediler Şahane Cuma çılgınlığı! Yağmur altında saatlerce beklediler
Duyun bu çığlığı Duyun bu çığlığı
Ihlamur tansiyona da iyi gelir Ihlamur tansiyona da iyi gelir
Tiroit hakkında bilinmesi gerekenler Tiroit hakkında bilinmesi gerekenler
Tarihi hamle Tarihi hamle
'Haczin sebebi teminat değil ödenmeyen kredi' 'Haczin sebebi teminat değil ödenmeyen kredi'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 00:10:27

Tarihi hamle

Milli reyting kuruluşunda önemli bir adım atıldı. Türk finans sektörü, kredi derecelendirme alanında sıfırdan bir şirket kurma yerine, Japan Credit Rating’in çoğunluk hisselerini satın aldı.

Bu hamleyle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanırken, Türkiye, uluslararası piyasalarda tanınan ‘milli’ bir reyting şirketine sahip oldu.

Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması ve Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu olan JCR-Japan Credit Rating Agency Ltd ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Analistler, kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya'nın satın alınmasıyla birlikte, Türk finansal sisteminde önemli bir eksiğin giderildiğini belirterek, böylece kredi riski başta olmak üzere birçok değerlendirmenin sistematik biçimde yapılabileceğini söyledi.

AVANTAJI ÇOK FAZLA

Analistler, JCR Avrasya'nın Türk finans sektörünün öncü kurumları tarafından alınmasıyla ilgili olarak, başta kredi riski olmak üzere risklerin objektif, bağımsız ve sistematik ölçümünün yapılabilmesi ve derecelendirme alanında karşılaştırılabilir bir referans oluşturma konusunda çok önemli bir adımın atıldığını ifade etti. Ülkede derecelendirme kullanımının yaygınlaşmasının öneminin altını çizen analistler, böylece bu notların bankaların tahsis ve izleme süreçlerinde kullanılarak verimliliği artırmasının, uzun vadede ise KOBİ’lerin kredi riskinin hızlı ve doğru şekilde ölçülmesine katkıda bulunmasının beklendiğini kaydetti. Analistler, risk ve fiyatlama ilişkisinin doğru tesis edilmesi için sağlıklı girdiler ve kaynakların daha verimli şirketlere kullandırılması için objektif bilgi sağlaması beklenen JCR Avrasya'nın, dünyaca tanınmış olmasının da çeşitli avantajları olduğunu dile getirdi.

MALİYETTEN TASARRUF

Sıfırdan bir şirket kurulması halinde; çalışan istihdamı, modelin geliştirilmesi için gerekli olan verilerin toplanması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından modellerin onaylanması için en az 4 yılın geçmesi gerektiğini vurgulayan analistler, mevcut bir şirkete ortak olunmasının zaman ve maliyet kazancının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekti. Analistler, BDDK tarafından derecelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak yetkilendirilmiş tek şirket olan JCR'ın, uluslararası bağlantısı ve iş modeline sahip olmasının bu kararda önemli bir etken olduğunu ve Türkiye'nin milli derecelendirme şirketi olarak uluslararası piyasalardaki tanınırlığı için avantajları olacağını dile getirdi.

BÜYÜMEYE DOPİNG

Milli hamleyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Albayrak, “Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimiyle kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İŞLEYİŞ NASIL OLACAK?

BDDK’nın yapacağı düzenlemelere bağlı olmakla birlikte ilk aşamada, belli bir ciro büyüklüğünün üstündeki firmaların derecelendirilmesinin beklendiğini kaydeden analistler, sonrasında orta ve küçük ölçekli firmaların derecelendirilmesinin de teşvik edilebileceğini, belki de zorunlu hale getirilebileceğini vurguladı. Analistler, şirketin finansal sektörden kredi kullanan müşterilerin kredi değerliliğini tespit edeceğini, Hazine veya bankaların notlarının bu derecelendirmeye dahil olmayacağını belirtti.

MOODY'S'İN SİCİLİ BOZUK

Analistler, 2008 küresel finans krizinde verdikleri yanlış kredi notları sebebiyle tepki toplayan ABD'li kredi derecelendirme kuruluşlarının, zaman zaman gelişmekte olan ülkeler konusunda takındıkları yanlı tutumları sebebiyle de eleştirildiğini belirtti. Moody's, Eylül 2008'de iflas eden Lehman Brothers için 17 Temmuz 2008'de düşük kredi riski barındıran şirket anlamına gelen ve yatırım yapılabilir kredi notu olan “A2”, yine 2008 yılı sonlarına doğru da 180 milyar dolarlık kurtarma operasyonuna mecbur kalan AIG sigorta firması için 15 Eylül 2008'de “A2” notu vermişti.

HER GELİŞMİŞ ÜLKENİN REYTİNG KURULUŞU VAR

Yüzlerce yıllık tarihe sahip kredi derecelendirme kuruluşları, inceledikleri şirket veya devletlerin varlıklarına, belirli kıstaslar dahilinde derecelendirme yapıyor. ABD'li Fitch Ratings, Moody's ve Strandard & Poor's bu kuruluşların önde gelenleri konumunda bulunurken, birçok ülke bu alanda yerli kuruluşlarının da olmasına özen gösteriyor. Bu kapsamda Çin'de Dagong, Hindistan'da CRISIL, Güney Afrika'da GCR, 2000'ler öncesinde kurulan yirketler olarak dikkati çekerken, Rusya da 2015'te ACRA isimli kredi derecelendirme şirketini kurmuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ