Tarihi hamle

Bu hamleyle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanırken, Türkiye, uluslararası piyasalarda tanınan ‘milli’ bir reyting şirketine sahip oldu.

Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması ve Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu olan JCR-Japan Credit Rating Agency Ltd ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Analistler, kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya'nın satın alınmasıyla birlikte, Türk finansal sisteminde önemli bir eksiğin giderildiğini belirterek, böylece kredi riski başta olmak üzere birçok değerlendirmenin sistematik biçimde yapılabileceğini söyledi.

AVANTAJI ÇOK FAZLA

Analistler, JCR Avrasya'nın Türk finans sektörünün öncü kurumları tarafından alınmasıyla ilgili olarak, başta kredi riski olmak üzere risklerin objektif, bağımsız ve sistematik ölçümünün yapılabilmesi ve derecelendirme alanında karşılaştırılabilir bir referans oluşturma konusunda çok önemli bir adımın atıldığını ifade etti. Ülkede derecelendirme kullanımının yaygınlaşmasının öneminin altını çizen analistler, böylece bu notların bankaların tahsis ve izleme süreçlerinde kullanılarak verimliliği artırmasının, uzun vadede ise KOBİ’lerin kredi riskinin hızlı ve doğru şekilde ölçülmesine katkıda bulunmasının beklendiğini kaydetti. Analistler, risk ve fiyatlama ilişkisinin doğru tesis edilmesi için sağlıklı girdiler ve kaynakların daha verimli şirketlere kullandırılması için objektif bilgi sağlaması beklenen JCR Avrasya'nın, dünyaca tanınmış olmasının da çeşitli avantajları olduğunu dile getirdi.

MALİYETTEN TASARRUF

Sıfırdan bir şirket kurulması halinde; çalışan istihdamı, modelin geliştirilmesi için gerekli olan verilerin toplanması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından modellerin onaylanması için en az 4 yılın geçmesi gerektiğini vurgulayan analistler, mevcut bir şirkete ortak olunmasının zaman ve maliyet kazancının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekti. Analistler, BDDK tarafından derecelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak yetkilendirilmiş tek şirket olan JCR'ın, uluslararası bağlantısı ve iş modeline sahip olmasının bu kararda önemli bir etken olduğunu ve Türkiye'nin milli derecelendirme şirketi olarak uluslararası piyasalardaki tanınırlığı için avantajları olacağını dile getirdi.

BÜYÜMEYE DOPİNG

Milli hamleyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Albayrak, “Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimiyle kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İŞLEYİŞ NASIL OLACAK?

BDDK’nın yapacağı düzenlemelere bağlı olmakla birlikte ilk aşamada, belli bir ciro büyüklüğünün üstündeki firmaların derecelendirilmesinin beklendiğini kaydeden analistler, sonrasında orta ve küçük ölçekli firmaların derecelendirilmesinin de teşvik edilebileceğini, belki de zorunlu hale getirilebileceğini vurguladı. Analistler, şirketin finansal sektörden kredi kullanan müşterilerin kredi değerliliğini tespit edeceğini, Hazine veya bankaların notlarının bu derecelendirmeye dahil olmayacağını belirtti.

MOODY'S'İN SİCİLİ BOZUK

Analistler, 2008 küresel finans krizinde verdikleri yanlış kredi notları sebebiyle tepki toplayan ABD'li kredi derecelendirme kuruluşlarının, zaman zaman gelişmekte olan ülkeler konusunda takındıkları yanlı tutumları sebebiyle de eleştirildiğini belirtti. Moody's, Eylül 2008'de iflas eden Lehman Brothers için 17 Temmuz 2008'de düşük kredi riski barındıran şirket anlamına gelen ve yatırım yapılabilir kredi notu olan “A2”, yine 2008 yılı sonlarına doğru da 180 milyar dolarlık kurtarma operasyonuna mecbur kalan AIG sigorta firması için 15 Eylül 2008'de “A2” notu vermişti.

HER GELİŞMİŞ ÜLKENİN REYTİNG KURULUŞU VAR

Yüzlerce yıllık tarihe sahip kredi derecelendirme kuruluşları, inceledikleri şirket veya devletlerin varlıklarına, belirli kıstaslar dahilinde derecelendirme yapıyor. ABD'li Fitch Ratings, Moody's ve Strandard & Poor's bu kuruluşların önde gelenleri konumunda bulunurken, birçok ülke bu alanda yerli kuruluşlarının da olmasına özen gösteriyor. Bu kapsamda Çin'de Dagong, Hindistan'da CRISIL, Güney Afrika'da GCR, 2000'ler öncesinde kurulan yirketler olarak dikkati çekerken, Rusya da 2015'te ACRA isimli kredi derecelendirme şirketini kurmuştu.