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23 Kasım 2019 Cumartesi 13:13:06 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 13:17:23

Tapudan aldım 59, eve geldim 54 metrekare

Canlanan konut satışları, fırsatçı emlakçıları da harekete geçirdi. Vatandaşa gördüğü daireden başka evi satan da var, konut sahibinin komisyonunu alıcıdan çıkaran da...

Deprem ve düşen konut faizleriyle birlikte konut satışları yeniden hareketlendi. İpotekli konut satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 525.1 artışla 50 bin 411’e ulaştı.

Konut sahibi olmak isteyen pek çok vatandaşın ise portföylerini ortak kullandırıp tekelleşen fırsatçı emlakçılar yüzünden hevesi kursağında kaldı. Emlakçıların en çok kullandıkları dolandırıcılık yöntemleri ise şöyle: “Gerçeği yansıtmayan düşük fiyatlı ilanlarla vatandaşı ofislerine çekip, başka gayrimenkullere yönlendirmek, diğer emlakçılarla işbirliği yapıp, ev sahibi ve kiracının yerine fiyat belirlemek, evin büyüklüğü konusunda yalan söylemek.” 
 
TAPU FOTOKOPİSİNİ ALIN 
 
Esenyurt’taki bir projeden 1+1 bir daire almak için emlakçının kapısını çalan Ersan Tanışman isimli vatandaşın başına gelenler Türk filmlerini aratmadı. Emlakçıya gidip 59 ve 54 metrekare büyüklükteki 1+1  2 daireyi gezmek istediğini anlatan Tanışman, “Emlakçı bana C Blok’taki 59 metrekarelik bir daireyi gösterdi. 54’lüğü ise ‘kiracı müsait değil, ama aynı daire’ deyip göstermedi.104 bin TL’lik bu daireyi beğendim ve satın aldım. Eve gelip tapuyu incelediğimde 54 metrekareliği sattığını gördüm. İnsanlara tavsiyem evi almadan önce mutlaka tapu fotokopisi alıp incelesinler” dedi.
 
İÇİMİZDEKİ MİKROPLARI KANUN TEMİZLEYECEK
 
Emlak sektöründeki sorunlara çözüm bulmak isteyen hükümet 5 Haziran 2018’de ‘Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’ni yayımladı. Temmuz 2020’ye kadar geçiş süresi belirlenen yönetmelikle aralarındaki mikropların temizleneceğini belirten İstanbul Emlakçılar Derneği Başkanı Yaşar Ovalı, “Dolandırıcı emlakçılarla karşılaşanlar Emlakçılar Odası’na şikayet etsinler” dedi. 
 
BU HİLELERE DİKKAT!
 
• Kiracı evi göstermiyor deyip başka bir daireyi almaya ikna ediyorlar.
 
• Bütçesinin çok üzerinde bir evi gösterip düşük olanına razı ediyorlar.
 
• Evin satış bedelinin üzerine kendi geliri ve diğer emlakçının komisyonunu ekliyorlar.
 
• Portföylerini ortak kullanıp tekel gibi hareket ediyorlar.
 
• Satılık eve ait olmayan farklı görseller kullanıyorlar.
 
• Evin metrekaresini farklı gösteriyorlar. 
 
WHATSAPP GRUPLARI BİLE VAR 
 
Halkalı Atakent bölgesinde satılık bir daire bakan Eylül Deniz isimli bir vatandaş ise internetteki konut satış platformlarından bulduğu daire ilanları için emlakçıları arıyor. Aynı evin 10 ayrı emlakçı tarafından satıldığını ve her emlakçının portföyünü bir diğeriyle paylaştığını fark eden Deniz şunları söyledi: “Hangi emlakçıyı arasam, hangi eve baksam diğer emlakçıların da haberi oluyor. Aralarında bir WhatsApp grubu kurmuşlar. Numaramı, mesleğimi birbirleriyle paylaşıp, belli bir fiyatın altına inmemek konusunda anlaşmışlar. Evi hangisinden alırsam, diğer emlakçılarla komisyonu paylaşıyorlar. Randevu aldığımda ilanda verilen evle aynı olmadığını gördüm, fotoğraflar o eve ait değil. Böylece ev sahibi de emlakçılar da kazanıyor. Olan istediği konutu değerinin üzerinde almak zorunda kalan ve hem ev sahibi, hem de kendi adına komisyon ödeyen bizlere oluyor.”

(Akşam)

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