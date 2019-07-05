Tapuda uzaktan işlem dönemi

Meclis’e sunulan Tapu ve İmar Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme kapsamında artık vatandaşlar, aynı şehirde olmadan da gayrimenkul alım satımı yapabilecek.

Süreç kolaylaşıyor

Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurtdışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri, resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek. Böylelikle tapu işlemleri daha hızlı ve kolay yapılabilecek.

Bürokrasi azaltılacak

Yeni düzenleme kapsamında ayrıca işlemlerde bürokrasi sürecinin de azaltılması sağlanacak. Bu kapsamda, tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırılıyor.