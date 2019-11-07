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07 Kasım 2019 Perşembe 12:51:13 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 12:52:02

TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz 3 milyar metreküpü geçti

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, TANAP'la Türkiye'ye ekim ayı sonu itibarıyla 3,08 milyar metreküp doğal gaz iletildiğini söyledi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, Brüksel'de düzenlenen Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) yıllık forumunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Güney Gaz Koridoru'nun en önemli kısmı olan TANAP'ın işler durumda olduğunu belirten Düzyol, "Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) projesinin bir miktar daha zamana ihtiyacı olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Avrupa'ya ticari gaz akışı önümüzdeki yılın son çeyreğinde başlayabilecek gibi görünüyor. Şu anda Türkiye, üzerine düşen yükümlülükleri bu konudaki ortağı Azerbaycan'la birlikte yerine getirmiş durumda." diye konuştu.

Azerbaycan da Avrupa'nın gaz tedarikçisi olacak

Düzyol, TANAP'ın doğusundan batısına kadar tamamının "gazlandırılmış" durumda olduğuna ve gerekli testlerin tamamlandığına dikkati çekerek, "İnşallah önümüzdeki yıl ticari gaz akışının başlamasıyla birlikte bu açılan yeni koridor üzerinden Azerbaycan'da Avrupa'nın yeni gaz tedarikçisi konumuna gelmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TANAP'la 16 aydır Türkiye'ye gaz akışının devam ettiğini vurgulayan Düzyol, "TANAP'la Türkiye'ye ekim ayı sonu itibarıyla 3,08 milyar metreküp doğal gaz ilettik." ifadesini kullandı.

Düzyol, TANAP'ta ilk yıl için 2 milyar metreküp, 2019 yılının haziran ayından 2020 yılının haziran ayı sonuna kadar 4 milyar metreküp doğal gaz taahhütleri olduğunu anımsatarak, "Türkiye, 2020 yılının haziran ayı sonundan itibaren yıllık 6 milyar metreküp doğal gaz almaya başlayacak. Akabinde TAP'ın hazır olmasıyla beraber 2022 veya en geç 2023 yılında tam kapasiteye ulaşarak 16 milyar metreküplük bir taşıma hacmine ulaşmış olacağız." dedi.

TANAP'ın Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yüksek hacimlerdeki doğal gazı "otoban" gibi doğrudan tüketim merkezlerine taşıma imkanı sağlayacak bir proje olduğuna işaret eden Düzyol, TANAP'ın çok büyük bir kapasiteyle doğal gaz taşıma imkanı sağladığı için BOTAŞ'a arz esnekliği verdiğini anlattı.

Düzyol, TANAP'ın transit ülkelerle Rusya arasında yaşanabilecek olası sorunlardan kaynaklı doğal gaz kesintilerinin çözümünde ve aşılmasında önemli bir rol üstlenebileceğini belirterek, TANAP'ın BOTAŞ'ın ana iletim hattına yapması gereken ilave yatırım ihtiyacını da büyük ölçüde ortadan kaldırdığını söyledi.

"En ucuz gaz"

Azerbaycan doğal gazının uygun fiyatlı olduğuna dikkati çeken Düzyol, "TANAP ile taşıdığımız gaz şu anda Türkiye'nin mevcut tedarikçi ülkelerden ithal ettiği en ucuz gaz. Bu anlamda BOTAŞ'ın ortalama alım maliyetlerinin düşürülmesi noktasında da Azeri gazının payının artması fevkalade önemli." diye konuştu.

Düzyol, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 50 milyar metreküp civarında bir doğal gaz tüketimi olduğunu anımsattı.

Azerbaycan'la yapılan ilk doğal gaz anlaşmasının 6,6 milyar metreküplük bir miktarı kapsadığını hatırlatan Düzyol, TANAP'ın sağlayacağı 6 milyar metreküplük artışla gelecek yıldan başlayarak toplam 12,6 milyar metreküplük doğal gazının Türkiye'de tüketileceğini ifade etti.

(AA)

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