'Talih Kuşu'ndan devlete 227 milyon TL

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin önemli bir kısmı satıldı. Satış işlemi, yılbaşı çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Salı günü çekiliş saatine kadar devam edecek. Yılbaşı özel çekiliş biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 436 milyon 540 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 80 milyon lirası, büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de bir adet 8 milyon lira ve 10 adet bir milyon lira olacak.

KURULUŞLARA DESTEK

Talih kuşu, yılbaşı özel çekilişinde, diğer ikramiyelerle birlikte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye verecek. Yılbaşı çekilişinde biletlerin tümünün satılması halinde, 800 milyon liralık satış geliri elde edilecek. Bu rakamın 227 milyon 729 bin 942 lirası Hazine'nin kasasına girecek. Bunun 38 milyon 515 bin 199 liralık bölümü, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu gibi kuruluşlar için harcanmak üzere Hazine'ye aktarılacak.