Taksiti bitmeden satış yapılamayacak

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yurtdışından getirilen telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken 618 lira 60 kuruşluk harç tutarı 1.500 lira oldu.

KULLANIMA KAPATILACAK

Bir diğer uygulama kapsamında, elektronik kimlik bilgisi (IMEI numarası) değiştirilmiş olan cihazlar 4 ay içinde iletişime kapatılacak. Cihazlarını yeniden kullanıma açmak isteyenler ise bir yıl içinde 250 TL ödeyerek telefonunu haberleşmeye açtırabilecek. Yine aynı düzenleme kapsamında, 7 yıl ve daha uzun süre kesintisiz sinyal alınamayan cep telefonlarının ise kaydı silinecek.

TAKSİT BİTMEDEN SATIŞ YOK

Cep telefonlarına yönelik yapılan düzenlemeler kapsamında bir önemli nokta da GSM operatörlerinden tarifeye ek, taksitle alınan telefonları ilgilendiriyor. Bundan böyle GSM operatörlerinden tarifeye ek taksitle telefon satın alanlar, telefonun, taksitleri bitene kadar satamayacak.