Tahincioğlu'ndan 180 aya 0,79 vade imkanı!

Konut kredi faizlerindeki düşüşe paralel olarak gayrimenkul sektöründe de önemli bir ivme yakalandığına dikkat çeken Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Konut faizlerinde yüzde 1’in altındaki seyre biz de Tahincioğlu olarak destek vermek istedik. Bu nedenle yeni bir kampanya başlattık. Projelerimizden mülk sahibi olmak isteyenler için 180 ay vade ve 0.79 faiz oranı sunuyoruz. Kampanya kapsamında sunulan uygun ödeme koşullarının sektörde yeni bir ivme yaratacağına inanıyorum” dedi.

Geliştirdiği projelerle Türk ekonomisine ve sektöre değer katan Tahincioğlu, Nidapark İstinye ve Nidapark Küçükyalı projelerinde 180 ay vadeli ve 0.79 faiz oranı ile yeni bir kampanya başlattı. Ekim sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, Nidapark Küçükyalı projesinde yüzde 10 peşinata banka kredisiz 60 aya 0 faiz veya 1.000.000 TL’ye kadar 180 ay 0,79 faiz ile konut sahibi olunabiliyor. Bu projede ayrıca peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanıyor. Nidapark İstinye’den ev almak isteyen yatırımcılara ise yüzde 40 peşinat ile banka kredisiz 60 ay 0 faiz veya 1.000.000 TL’ye kadar 180 ay vadede 0,79 faiz fırsatı sunuluyor. Nidapark Ayyıldız projesinde de peşin alımda yüzde 20 indirim avantajı gündemde. Kağıthane’de inşaatı devam eden Nidapark Ayyıldız’da yüzde 25 peşin, yüzde 25 bir sene sonra ve kalan yüzde 50 için banka kredisiz 24 ay 0 faiz imkanı bulunmakta.

Kampanyaların sektör açısından önemine dikkat çeken Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Kampanyalar sektörde önemli bir hareketliliği beraberinde getiriyor. Geçmiş dönemde yapılan toplu kampanyalarda da bunu gördük. Biz de Tahincioğlu olarak elimizi taşın altına koyuyoruz ve sektöre destek vermek amacıyla 180 ay vade ve 0.79 faiz oranı ile bir kampanya başlatıyoruz. Çünkü son 2 ayda sektörde tablonun değiştiğini gözlemliyoruz. 2 yıldır bekleyen talep alıma dönüyor. Stokların erimeye geçtiğini görüyoruz. Konut faizlerinin yüzde 1’in altındaki seyri, projelerimizin yer aldığı lokasyonların yüksek prim potansiyeli ve sunmuş olduğumuz ödeme koşullarının bir arada olması da yatırımcılar için oldukça cazip avantaj sunuyor” dedi.

Özcan Tahincioğlu : “Mevcut projelerimiz planlanandan daha hızlı ilerliyor”

Tahincioğlu’nun mevcut projeleri ile ilgili bilgi aktaran Özcan Tahincioğlu, “Nidapark Kayaşehir projesinde 843 konutun teslimini gerçekleştirdik. Ekonomik sıkıntıların en yoğun yaşandığı dönemde Bağdat Caddesi aksı üzerinde yer alan 12 adet kentsel dönüşüm projesi tamamlandı ve yaşam başladı. Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinin inşaatı planlanandan daha hızlı ilerlemekte. Özcan Tahincioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin gücünü, yatırım potansiyelini ve vizyonunu göstermek adına pek çok fırsatı da değerlendiriyoruz. Kartal sahildeki Eczacıbaşı Grubu’na ait 318 bin dönümlük eski seramik fabrikası arazisine Mesa ve Nurol ortaklığı ile hasılat paylaşımlı bir proje gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Kozyatağı, Beykoz, Beylerbeyi, Ataşehir, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Çengelköy gibi birçok bölgede planlama aşamasında olan projelerimiz mevcut. Önümüzdeki dönemlerde bu projelerimizi de hayata geçirmeyi planlamaktayız.”

NİDAPARK İSTİNYE

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO güvencesiyle, sektörünün öncülerinden olan Tahincioğlu’nun, hayata geçirdiği Nidapark İstinye Aralık 2017 itibari ile satışa sunuldu. Proje Panorama, Vadi ve Koru etaplarından oluşuyor ve her etap kendi sosyal tesisiyle ayrıcalıklı bir konuma sahip bulunuyor. Nidapark İstinye Panaroma 24 blok 202 bağımsız bölüm, Nidapark İstinye Koru 12 blok 134 bağımsız bölüm ve Nidapark İstinye Vadi 19 blok 202 bağımsız bölümden oluşuyor. Bahçe üzerine 4 ve 5 katlı olarak tasarlanan bloklar, 2+1’den 5+2’ye uzanan seçenekleriyle her ihtiyaca rahatlıkla cevap verebilecek özelliklere sahip. 90 m2 ile 663 m2 arasında değişen üniteler, yaklaşık 15 m2 büyüklüğündeki depo alanıyla rahatlığınız için ekstra alan sağlıyor. Yüksek nitelikli bölümleri, lamine parke zeminli salon ve odalarıyla üst seviyede bir kalite anlayışını önünüze sererken, yerden ısıtma sistemi ve soğutma üniteleriyle hayatınıza konfor katıyor.

Az katlı mimari konsepte tasarlanan Nidapark İstinye Projesi, ev sahiplerine bahçe katları, ara katlar ve çatı katlarındaki ünitelerle her katında farklı yaşam alternatifleri sunuyor. Bahçe kullanım imkanı sunan bahçe katları dubleks veya simpleks olmak üzere iki farklı ünite tipinden oluşuyor. Nidapark İstinye projesi sosyal tesislerinde, kafe, çocuk oyun alanları, ücretsiz eğitmen eşliğinde fitness, özel studio odaları, kapalı ve açık havuz, kuaför, market, özel yemek salonları, TV odaları, sinema salonu, oyun odaları, müzik bale okulu, aktivite odası bulunuyor. Yürüyüş parkurları ve spor sahalarının yer aldığı projede, İstinye merkezine yakın noktalara shuttle ile ulaşım imkânı da sağlanıyor. Projede ayrıca elektrikli araç şarj istasyonu, ücretsiz teknik destek servisi, özel kiralanabilir depo alanları ve aplikasyon aracılığıyla hizmetler sunuluyor. Nidapark İstinye, İstinye Koyu manzarasına hâkim bir konumda yer alıyor. Projeden konut almak isteyenler banka kredisiz 60 ay 0 faiz oranı veya 1.000.000 TL’ye kadar 180 ay 0,79 faiz oranı avantajından faydalanabilir.

NİDAPARK KÜÇÜKYALI

Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdikleri projelerden Nidapark Küçükyalı, 1+1’den 4+1’e kadar değişen metrekare alanlarıyla konut ve ofisler sahiplerine ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. İstanbul Anadolu yakasının en prestijli bölgelerinden biri olan Küçükyalı’da konumlanan Nidapark Küçükyalı projesi, ticaret-konut alanları, okul, meydan, belediye, hizmet ve park alanlarından oluşuyor. Projenin sosyal tesisinin içinde açık yüzme havuzu, fitness salonu, spor sahası, kafeterya, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun kompleksi, kent meydanı ve parklar yer alıyor. Proje içerisinde 350 m uzunluğunda yer alacak alışveriş caddesi üzerinde mağaza, restoran ve kafelerin yer alması planlanıyor. LEED kriterlerine uygun olarak projelendirilen Nidapark Küçükyalı, Türkiye genelinde en çok satış yapan projelerinden biri oldu. Projeden konut almak isteyenler banka kredisiz 60 ay 0 faiz oranı veya 1.000.000 TL’ye kadar 180 ay 0,79 vade farkı avantajından faydalanabilir.



NİDAPARK AYYILDIZ

Kâğıthane’de, Şişli Beşiktaş Beyoğlu ve Eyüp’e komşu olan Nidapark Ayyıldız projesi, modern mimarisi, ferah yerleşimi, kapısındaki metro istasyonu, benzersiz konumu, yüksek kalitesiyle bölgenin en prestijli projesi lokasyonunda yer alıyor. Yatay mimarisiyle ön plana çıkan Nidapark Ayyıldız, hem ilk bakışta fark ediliyor hem de bölge içinde önemli bir fark yaratıyor. 1+1, 2+1, 2.5+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yanı sıra 10 dükkan bulunuyor. Çatı katında 1 adet yüzme havuzu, fitness, soyunma ve sauna alanları, zemin katta kış bahçesi ayrıca bir iç avlu, süs havuzu ve terasta oturma alanları yer alıyor. Nidapark Ayyıldız projesinde stokta kalan 32 konut kampanya dâhilinde satışta bulunuyor. Projeden ev almak isteyenlere peşin alımlarda yüzde 20 indirim avantajının yanı sıra yüzde 25 peşin, yüzde 25 bir sene sonra ve kalan yüzde 50 için banka kredisiz 24 ay 0 faiz imkanı bulunmakta.