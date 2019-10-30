Tacikistan komşu ülkelere elektrik ihracatını artırdı

Tacik Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın ocak-eylül döneminde Özbekistan, Afganistan ve Kırgızistan'a sattığı elektrik enerjisi miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artış gösterdi.

Bu dönemde Tacikistan, komşu ülkelere 2,8 milyar kilovatsaat elektrik ihraç ederken, bundan 85,3 milyon dolar gelir elde etti.

Söz konusu dönemde, ülkedeki elektrik enerjisi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla 15,7 milyar kilovatsaat oldu.

Tacikistan, yıl sonuna kadar komşu ülkelere 3,5 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi planlıyor. Tacikistan'ın sattığı bir kilovatsaat elektrik için Afganistan 4,11 cent, Özbekistan ise 2 cent ödüyor.

Geçen yıl, 19,7 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreten Tacikistan; Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a sattığı toplam 2,4 milyar kilovatsaat elektrikten 77 milyon dolar gelir elde etmişti.

AA