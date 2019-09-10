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10 Eylül 2019 Salı 09:24:30 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 11:35:41

Taarruz İHA’sı akıncı uçuşa hazır

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Bu özelliklere sahip bir İHA’yı sadece 4 ülke üretebiliyor. Yerli ve milli olan, F-16 mühimmatıyla hava bombardımanı yapabilecek kapasitedeki Akıncı’yı yakında uçuracağız

Türkiye, yerli ve milli imkânlarla teknolojiler üreterek savunma sanayinde üst lige tırmanışını sürdürüyor. BAYKAR Makine Teknik'in geliştirdiği ve motoru test aşamasını geçen Akıncı İHA, uçuşa hazırlanıyor. 

 Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen havada radar yapabilen Taaruz İHA'sı Akıncı'yı dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiğini, bütün elektroniği, yazılımı, mekaniğini ve aerodinamiğinin milli olduğunu söyledi.

TÜM TESTLERİ GEÇTİ
Akıncı'nın motorları cumartesi gecesi ilk kez çalıştırıldıktan sonra bütün testleri geçti. 40 bin fit irtifaya kadar çıkabilen, 24 saat havada kalan ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşan Akıncı, özellikleriyle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri icra ederek, savaş uçaklarının yükünü azaltacak. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak olan Akıncı, hava bombardımanı icra ederek milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılabilecek. Akıncı İHA'ya aynı zamanda F-16'nın taşıyabildiği bütün mühimmatlar ile Roketsan'ın ürettiği SOM-J füzesini çok rahat bir biçimde entegre edilebilecek.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Akıncı'nın bütün elektroniğini, yazılımını, mekaniğini ve aerodinamiğini milli olarak kendi mühendis ekibimiz tarafından tasarlandı. Bütün mekanik aksamını da biz tasarlıyoruz. Bir sonraki adım, yavaş yavaş taksi yaptırmak. Tabii önce emekliyor, biraz daha hızlı yürümeye başlıyor, daha da hızlı yürüyor, tam hızına varınca da kalkıyor. Bütün bunları da otomatik bir şekilde yapıyor. Bizim Mini İHA da böyleydi. 15 yıl önce biz Türkiye'nin ilk milli İHA sistemini geliştirdik. İlk milli güdüm sistemiydi" dedi.

TEKNOFEST'TE SERGİLENECEK
17-22 Eylül arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'de Akıncı'nın sergileneceğini belirten Bayraktar "Taksi testini bu hafta içi yapacağız, ardından pist çalışmaları başlayacak. Akıncı, konvansiyonel muharebe ve stratejik görevleri yapabiliyor. Seyir füzesi taşıyabiliyor ve önünde özel bir radarı da olacak. Türkiye'nin yaptığı milli akıllı mühimmatlar var o görevleri yapabiliyor. Elektronik harp sistemleri taşıyabiliyor. Konvansiyonel harpta ve terörle mücadelede kullanılacak çok daha stratejik özelliklere sahip olacak. Daha yüksek irtifaya çıkabiliyor. Daha büyük yük taşıyabiliyor. Bu sınıftaki bir insansız hava aracını dünyada 4 ülke yapabiliyor. Bugün kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz Bayraktar TB2'yi yaptık. Hatta bunu havacılıkta çok gelişmiş ülkelere satar hale geldik. Ukrayna'ya insansız milli SİHA satar hale geldik. Bütün bunlara vesile olan şey bu noktaya varabileceğimize olan inançtı" diye konuştu.

(Sabah)

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