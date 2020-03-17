  • Bist 100
    86777.7
  • Dolar
    6,4178
  • Euro
    7,0461
  • Altın
    314,8190
İstanbul
6 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
ABD, Esed rejiminin Savunma Bakanını yaptırım listesine aldı ABD, Esed rejiminin Savunma Bakanını yaptırım listesine aldı
Kovid-19, ABD'nin başkenti Washington'da hayatı felç etti Kovid-19, ABD'nin başkenti Washington'da hayatı felç etti
Adalet Bakanı Gül: Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak Adalet Bakanı Gül: Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak
Cezaevi firarisi suç makinesi meyve bahçesinde yakalandı Cezaevi firarisi suç makinesi meyve bahçesinde yakalandı
Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatları ne kadar? (Çeyrek altın ne kadar oldu?) Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatları ne kadar? (Çeyrek altın ne kadar oldu?)
Tuzlu su ile yapılan gargara virüsten korur mu? İşte yanıtı Tuzlu su ile yapılan gargara virüsten korur mu? İşte yanıtı
Avrupa'dan dönen vatandaşlarımızın karantinada kaldıkları yurtlar belli oldu Avrupa'dan dönen vatandaşlarımızın karantinada kaldıkları yurtlar belli oldu
Endonezya koronavirüs nedeniyle vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı Endonezya koronavirüs nedeniyle vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı
Suudi Arabistan günlük petrol ihracatını 10 milyon varilin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor Suudi Arabistan günlük petrol ihracatını 10 milyon varilin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor
Başkan Erdoğan liderlerle görüştü! Koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket edilecek Başkan Erdoğan liderlerle görüştü! Koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket edilecek
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Ligler seyircisiz oynanmaya devam edecek TFF Başkanı Nihat Özdemir: Ligler seyircisiz oynanmaya devam edecek
Kuzey Makedonya'daki erken genel seçim koronavirüs nedeniyle ertelendi Kuzey Makedonya'daki erken genel seçim koronavirüs nedeniyle ertelendi
Corona virüs genelgesine uymayanlara adli para cezası kesilecek Corona virüs genelgesine uymayanlara adli para cezası kesilecek
2020 Kupa Amerika'ya koronavirüs engeli 2020 Kupa Amerika'ya koronavirüs engeli
Karantinadaki umrecilere özel not! Karantinadaki umrecilere özel not!
Koronavirüs krizi Mayıs sonuna kadar devam edebilir Koronavirüs krizi Mayıs sonuna kadar devam edebilir
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz
Oda TV bu kez TSK üzerinden manipülasyona kalkıştı Oda TV bu kez TSK üzerinden manipülasyona kalkıştı
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu açıklaması İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu açıklaması
Brezilya'da koronavirüsten ilk ölüm Brezilya'da koronavirüsten ilk ölüm
Kritik koronavirüs toplantısının yeri ve saati belli oldu! Kritik koronavirüs toplantısının yeri ve saati belli oldu!
Kuru öksürükle koronavirüs belirtisi öksürük nasıl ayırt edilir Kuru öksürükle koronavirüs belirtisi öksürük nasıl ayırt edilir
Corona virüsü aşısı için tarih verdi! Dietmar Hopp'tan müjde... Corona virüsü aşısı için tarih verdi! Dietmar Hopp'tan müjde...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Mart 2020 Salı 18:46:55 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 19:03:37

Suudi Arabistan günlük petrol ihracatını 10 milyon varilin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor

Al Arabiya kanalının internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Bin Selman, ülkesinin petrol ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi.

Al Arabiya kanalının internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Bin Selman, ülkesinin petrol ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki yaklaşık 250 bin varil civarındaki günlük tüketim için Fadhili Enerji Santrali'nden gelen üretimden istifade edeceklerini belirten Bin Selman, bunun da petrol ihracatını artırmaya imkan tanıyacağını ifade etti. 

Enerji Bakanı Bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını kaydetti. 

Suudi Arabistan petrol ihracat hacmi Aralık 2018'de günlük 7,69 milyonken, Aralık 2019'da günlük 7,373 milyon varile ulaşmıştı.

Saudi Aramco geçen hafta 1 Nisan'dan itibaren müşterilerine günlük 12,3 milyon varil ham petrol tedarik edeceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğinde OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamaması petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açmıştı. 

Her iki ülkenin geçen hafta küresel petrol piyasasında pazar paylarını artırmak için nisandan itibaren üretim miktarlarını yükselteceğini açıklaması ise petrol piyasasında arz fazlasının artacağına işaret ediyor. Bu durum fiyatların düşük seviyelerde seyretmesine neden oluyor.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER