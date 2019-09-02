Sürücüsüz metroya milli yazılım
İstanbul raylı sistemlerinin işletmesi ve bakımından sorumlu Metro İstanbul AŞ., TUBİTAK BİLGEM ve ASELSAN güç birliğiyle geçen yıl başlatılan Sürücüsüz Metro Sinyalizasyon Sistemi Geliştirme Projesi son sürat devam ediyor.
2021’de işletmeye alınacak projede 100’den fazla Ar-Ge mühendisi görev alıyor. Proje kapsamında dünyada sadece 5-6 firmanın sahip olduğu Haberleşme Tabanlı Metro Sinyalizasyon Teknolojisi tamamen milli imkanlarla geliştirilecek. Sinyalizasyon sisteminin, operasyonel ihtiyaçları üst düzeyde karşılayan ileri teknolojik ürün olarak öncelikle yurtiçi pazarda yüksek satış potansiyeli sağlaması öngörülüyor. Sinyalizasyon sistemlerinde böylelikle yurtdışı bağımlılığı ortadan kaldırılmış olacak.
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