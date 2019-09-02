Sürücüsüz metroya milli yazılım

2021’de işletmeye alınacak projede 100’den fazla Ar-Ge mühendisi görev alıyor. Proje kapsamında dünyada sadece 5-6 firmanın sahip olduğu Haberleşme Tabanlı Metro Sinyalizasyon Teknolojisi tamamen milli imkanlarla geliştirilecek. Sinyalizasyon sisteminin, operasyonel ihtiyaçları üst düzeyde karşılayan ileri teknolojik ürün olarak öncelikle yurtiçi pazarda yüksek satış potansiyeli sağlaması öngörülüyor. Sinyalizasyon sistemlerinde böylelikle yurtdışı bağımlılığı ortadan kaldırılmış olacak.