Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Şubat ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,93 oranında artarak 17 milyar 651 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83’e yükseldi.