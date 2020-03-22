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22 Mart 2020 Pazar 12:16:34 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 12:17:17

Su ürünlerinde 2023 hedefi 2 milyar dolarlık ihracat

Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli, bu sezon geçen sezona göre 3 kat daha fazla hamsi yakalandığını belirterek, 2023 yılında su ürünleri ihracatını 1 milyardan 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019'da su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde, bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla, 800 bin tonun üzerinde üretim miktarı beklendiğini belirtti.

Hamside son derece verimli bir sezon geçtiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bu sene (2019-2020 av sezonu) 260 bin ton hamsi yakalandı. Geçen senenin tam 3 katı. Bu sene de balıkçılarımız açısından son derece bereketli geçiyor." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, 2018 yılında 20 bin 57 ton çaça avlanmışken, 2019-2020 av sezonunda avlanan çaça miktarının 33 bin tonu bulacağı tahmin ettiklerini aktardı.

''BAŞARILI ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ''

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliği konusunda başarılı çalışmalar yaptığını vurgulayan Pakdemirli, "2019 yılında yüzde 19 oranında rekor seviyede büyüyerek 373 bin tona ulaşmıştır. Toplam yetiştiricilik üretimi içinde bir önceki yıla göre çipura üretimi yüzde 29,8 artışla 100 bin ton, levrek üretimi yüzde 17,4 artışla 137 bin ton ve alabalık üretim miktarı ise yüzde 9,8 artışla 125 bin ton olarak gerçekleşmiştir." bilgilerini verdi.

Bakan Pakdemirli, toplam yetiştiricilik üretiminin yüzde 31,3'ünün iç sularda, yüzde 68,7'sinin denizlerde yapıldığını vurguladı.

Midye yetiştiriciliğinin de giderek arttığını vurgulayan Pakdemirli, "2019 yılındaki su ürünleri ihracatı miktar olarak 200 bin tona, değer olarak yaklaşık 1 milyar 20 milyon dolar. Bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 12,4 ve değer olarak yüzde 7,7 artış göstermiştir. İthalatımız ise miktar olarak yüzde 7,8'lik bir düşüşle 90,7 bin ton, değer olarak ise bir önceki yıl ile benzerlik göstererek 189,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu.

"SU ÜRÜNLERİNDE VİTES BÜYÜTTÜK"

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliği konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olmasını hedeflediklerini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliği konusunda 2023 yılına yönelik hedefler koymuştuk. Bu hedefleri geçen yıl itibarıyla tutturarak, 1 milyar dolardan daha fazla ihracat yapmaya başladık. Hedefimizi yeniledik, vites büyüttük. 1 milyar dolar olan ihracat hedefimizi şimdi 2 milyar dolara çıkardık. Su ürünlerinde, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında hedef, 2 milyar dolarlık ihracat yapmak."

Denizlerdeki balık çeşitliğini arttırmak için çalışmalara devam ettiklerini de belirten Pakdemirli, bu kapsamda önümüzdeki günlerde İzmir'in Aliağa sahillerinde lahos balıklarını denize bırakacaklarını sözlerine ekledi.

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