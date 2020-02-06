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06 Şubat 2020 Perşembe 14:45:09 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 14:46:08

Su ürünleri ihracatından ocakta 90,5 milyon dolarlık gelir

Türkiye'den yılın ilk ayında 50 ülkeye 90 milyon 526 bin dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak ayında çeşitli ülkelere 17 bin 797 ton su ürünleri satıldı.

Söz konusu dönemde Hollanda, İtalya ve Japonya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

Hollanda'ya 13 milyon 280 bin 476, İtalya'ya 12 milyon 351 bin 559 ve Japonya'ya 10 milyon 548 bin 207 dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

Ocak ayında yapılan toplam ihracat 90 milyon 526 bin 416 dolar olarak kaydedildi.

Doğu Karadeniz'den de 2020'nin ocak ayında 8 ülkeye 676 tonluk su ürünleri ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 3 milyon 648 bin 45 dolar kazanç sağlandı.

Bölgeden yapılan ihracatta da 2 milyon 898 bin 769 dolarlık pay ile Rusya Federasyonu birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 289 bin 726 dolarla Vietnam ve 218 bin 136 dolarla Gürcistan takip etti.

Doğu Karadeniz'den yılın ilk ayında Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk kez 84 bin 133 dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

"Su ürünleri ihracatı 2020'ye iyi başlangıç yaptı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, su ürünleri ihracatının geçen yılı güzel rakamlarla kapattığını, 2020'ye de iyi başlangıç yaptığını söyledi.

Özellikle Doğu Karadeniz'den Rusya, Vietnam ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne Karadeniz somunu ihracatında çok önemli artış yaşandığına dikkati çeken Kalyoncu, "Yurt dışı piyasalarda son yıllarda beğeni kazanan Karadeniz somununun ihracatının 2020'de daha da artacağına inanıyoruz ve özellikle Rusya, Japonya ve Çin pazarından çok ümitliyiz." dedi.

Kalyoncu, su ürünlerine ilginin sevindirici olduğunu dile getirerek, "Avrupa Birliği ülkeleri pazarında fileto olarak Türk balığına ilgi yüksek. Bu durum da önümüzdeki dönemde ihracata olumlu olarak yansıyacaktır." ifadesini kullandı.

(AA)

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