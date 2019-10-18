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18 Ekim 2019 Cuma 11:52:45 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 11:53:17

Su ürünleri ihracatı yeni üretim alanlarıyla artırılacak

Su ürünleri üretimine yönelik yeni alanlar belirlenerek Türkiye'nin 1 milyar dolara yaklaşan sektör ihracatının artırılması için çalışmalar yoğunlaştırılıyor.

Su ürünleri üretimine yönelik yeni alanlar belirlenerek Türkiye'nin 1 milyar dolara yaklaşan sektör ihracatının artırılması için çalışmalar yoğunlaştırılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritası niteliğindeki Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında su ürünleri dış satımının artırılması hedefleniyor.

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda su ürünlerine ilişkin yeni üretim alanları çevresel faktörler gözünde bulundurularak belirlenecek ve izinleri önceden alınarak yatırıma hazır hale getirilecek. Su ürünlerinin ihracatında sektörle birlikte hedef pazarlara yönelik çalışmalar yapılarak ürün çeşitliliğinin artırılması yönünde adımlar atılacak.

Üretimde hedef 600 bin ton

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine, Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliğiyle yıllık yaklaşık 322 bin ton ürün elde edildiğini, bu rakamın 2023'e kadar 600 bin tona çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Sektörde 1 milyar dolara yaklaşan ihracatın artırılmasının hedeflendiğini belirten Özkaya, "Bunun için de yeni potansiyel üretim alanlarının belirlenmesi lazım. Bu konuda bütün illerde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Potansiyel alanlar üretim yeri olarak ilan edilecek ve buralarda su ürünleri üretimi yapılacak. Avlak sahaların ölü noktaları, balıkçıların pek gitmediği alanlar yetiştiricilik yeri olarak kullanılırsa balıkçının da avlanacağı yerler boş kalmış olur." dedi.

Üretim arttığında ihracat için yeni pazarlar bulunması gerektiğine işaret eden Özkaya, Ar-Ge çalışmalarına da hız verilmesi gerektiğini bildirdi.

Özkaya, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne en çok alabalık ihraç eden ülke olduğunu, çipura ve levrek ihracatında da ilk 5'te yer aldığını vurgulayarak, yetiştiriciliğin yanı sıra avcılıkla yakalanan balıklara önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Su ürünleri ihracatında artış trendi

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında son 5 yılda artış gerçekleşti. 2014 yılında 115 bin 381 ton olan söz konusu ürünlerin ihracından 675 milyon 845 bin dolar gelir elde edildi. Yıllar içinde ihracatın miktarındaki ve elde edilen gelirdeki artış dikkati çekti. Sektör geçen yıl 177 bin 539 ton ürünü yurt dışına gönderirken, yaklaşık 952 milyon dolarlık gelir kayıtlara geçti. 

(AA)

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