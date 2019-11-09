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09 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 09:39:04

SSK emeklisine 4'lü müjde paketi

İşçi emeklisi ve SSK’lıları sevindirecek birçok müjde gündemde. Hazırlanan tasarıya göre, yaş şartını yerine getirdiği halde prim eksiği olanlara emeklilik yolu açılacak.

Aylık bağlama oranlarındaki farklılık giderilecek. Yüzde 4 olan ek ödeme, ikiye katlanacak.

PRİM EKSİĞİ OLANA EMEKLİLİK

Yapılandırma kanunuyla daha önce geçmişe dönük olarak borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan, daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak. Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde primi olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek.

368 LiRA EK ÖDEME 

Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1.018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme  veriliyor. Bu ek ödeme, her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) ek  ödeme verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8)  yükselecek. Maaşlar 30 ile 368 lira arasında artacak.

MAAŞLARA YAŞ AYARI

İkinci olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Buna göre, emeklinin maaş hesabında 'geçim ve bakım' durumu dikkate alınacak. Yaşça büyük ve yardıma muhtaç olanların maaşları artacak. Konuyla ilgili çalışmanın bu yıl içinde yasalaşması bekleniyor. Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan, örneğin 80 yaşın üzerindeki emeklilere, yüzde 100 zam yapılabilecek. 80 yaşında 1.100 lira maaş alan bir emekliye, ihtiyacı olduğu tespit edilmesi halinde 2 bin 200 lira maaş verilebilecek. 

HESAP DEĞİŞECEK

Emekli aylıklarını iyileştirmek için üçüncü formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerek zam kararları hâlâ farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye tabi bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor. 

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