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06 Aralık 2019 Cuma 14:04:59 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 14:06:23

Sosyal kalkınmadan sorumlu bakanlar İstanbul’da toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı 7-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirilecek. Toplantının Bakanlar Oturumu’na Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımcılara hitap etmesi beklenen toplantıda üye ülkeler, sosyal kalkınmadan sorumlu bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edilecek. Toplantıya ayrıca sosyal kalkınma alanında çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlar ile İİT’nin alt kuruluşları katılarak, başta İslam Âlemi olmak üzere sosyal kalkınma alanında atılması gereken ortak adımları görüşecek.

“Bakanlar Oturumu” Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleşecek

Toplantının Bakanlar Oturumu 9 Aralık tarihinde yapılacak. İslam ülkelerinin Sosyal Kalkınmadan sorumlu bakanlarının ilk kez bir araya geleceği toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Kıdemli Memurlar Toplantısı 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak

Bakanlar oturumu öncesinde, 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Kıdemli Memurlar Toplantısı’nda ülkelerin heyetleri gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmeler yapacak.

İİT bünyesinde ilk kez düzenlenecek toplantının teması “Üye Ülkelerde Herkese Sosyal Eşitlik ve Refahın Sağlanması: Fırsatlar ve Zorluklar” olacak
Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı toplantı, İİT’nin kuruluşunun 50’nci yıldönümünde “Üye Ülkelerde Herkese Sosyal Eşitlik ve Refahın Sağlanması: Fırsatlar ve Zorluklar” temasıyla gerçekleştirilecek.

İstanbul Bildirgesi kabul edilecek

3 gün sürecek konferansta, evlilik müessesi, aile, çocuk, yaşlı ve dezavantajlı bireylerin refahı, sosyal güvenliğin iyileştirilmesi gibi sosyal kalkınmanın farklı yönlerine ilişkin konular değerlendirilecek. Konferansın sonunda İstanbul Bildirgesi’nin görüşülüp kabul edilmesi öngörülüyor.

Toplantıya, üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan 200’ü aşkın temsilci katılacak.

Toplantının ev sahipliğini yapacak Bakan Selçuk, toplantı çerçevesinde ayrıca çok sayıda mevkidaşı ile görüşmeler gerçekleştirecek ve bazı ülkelerle işbirliği anlaşmaları da imzalayacak.

Türkiye 13 yıl önce “İİT Üyesi Devletlerin Kalkınmasında Kadının Rolü” konulu İİT Birinci Bakanlar Konferansı’na, 8 yıl önce de “İİT Çalışma Bakanları Birinci Konferansı”na ev sahipliği yapmıştı.

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