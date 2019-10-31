Son Dakika: Varlık Fonu, Borsa İstanbul'daki EBRD payını satın almak istiyor

Borsa İstanbul'da yüzde 10 payını satmak isteyen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD'nin payına Türkiye Varlık Fonu talip oldu. Bloomberg'in haberine göre, Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "EBRD'nin BIST'teki payını almak istiyoruz" dedi.

Reuters, dün geçtiği haberde "EBRD Hakan Atilla'nın atanmasının ardından BIST'teki yüzde 10 hissesinin tamamını en kısa sürede satmaya karar verdiğini bildirdi" demişti.

22 Ekim'de Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmasının ardından EBRD iletişim direktörü Jonathan Charles, karar alınırken bankaya danışılmadığını ve Atilla'nın ataması üzerine EBRD'nin "yatırımından çıkış hakkında sahip" olduğunu ifade etmişti.