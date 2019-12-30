30 Aralık 2019 Pazartesi 00:17:11 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 00:46:23
Varlık barışında süre 6 ay uzatıldı
Varlık barışında süre 6 ay daha uzatıldı, karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Varlık barışında süre 6 ay uzatıldı. Kamu alacakları için uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: 11 saatten fazla çalışan işçilere 1.5 saat öğle molası vermeli
- Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Geri sayım başladı
- TOGG CEO'su Karakaş: Yerli otomobilin markası 2020 sonlarında belirlenecek
- Altın yükselişine 2020'de devam edebilir
- AVM'ler yılı 160 milyar TL ciro ile kapatacak