23 Temmuz 2019 Salı 10:35:38 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 11:44:08
Son Dakika: Türkiye Kamu-Sen zam teklifini sundu! Türk Kamu-Sem'in zam teklifi nedir?
Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen teklifini sundu. ilk yıl %1010, ikinci yıl %88 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti. Peki, Türk Kamu-Sem'in zam teklifi nedir?
Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl %10+10, ikinci yıl %8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.
(AA)
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