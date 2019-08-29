Son Dakika... Milli Piyango'nun yeni sahibi belli oldu

Milli Piyango'nun yeni sahibi resmen açıklandı..

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango için işletme ihalesinde en iyi teklifi veren İtalyan Sisal-Şans (Demirören) ortak girişim grubuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Varlık Fonu açıklamasında taahhüt edilen 10 yıllık hasılattan kamuya kalacak olan net tutarın bugünkü değerinin en az 28,1 milyar TL olduğu belirtildi.

Sisal-Şans ortak girişim grubunda Demirören Grubu'nun yüzde 51, İtalyan Sisal'ın ise yüzde 49 ortaklığı bulunuyor.

Demirören Grubu daha önce de ABD'li Scientific Games ile ortaklaşa İddaa ihalesini kazanmıştı.