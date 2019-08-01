Son Dakika: LPG fiyatlarına 22 kuruş indirim yapıldı

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, LPG fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş fiyat indirimi uygulanacak. İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

LGP otogaz fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı duyurusunda fiyatına 22 kuruş indirim geldiği belirtildi.

İndirim sonrası İstanbul'da ortalama 3,60 liradan satılan LPG otogaz fiyatı 3,38 liraya geriledi. Ankara'da da ortalama 3,61 liradan satılan LPG fiyatı 3,39 liraya İzmir'de ise ortalama 3,54 liradan satılan otogaz fiyatı da 3,32 liraya gerileyecek.