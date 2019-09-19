19 Eylül 2019 Perşembe 14:26:21 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:27:41
Son Dakika... Kuru üzüm alım ödemeleri başladı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 10-17 Eylül arası TMO’ya ürün teslim eden 400 üreticinin hesabına 11 milyon TL yatırıldığını, paraların yarından itibaren tahsil edilebileceğini açıkladı.
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