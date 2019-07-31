Son Dakika: Kamu işçisinin zam pazarlığında zam teklifi belli oldu

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin zam pazarlığı ile ilgili, "dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4" açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kamu işçisine zam ile ilgili dün Türk-İş'i ziyaret edip, "İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." demişti.