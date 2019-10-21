21 Ekim 2019 Pazartesi 11:42:18 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 11:46:52
Son Dakika: Kamu Bankaları'ndan reel sektöre yeni kredi destek paketi
Kamu Bankaları reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırladı.
Kamu bankaları reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Kredi paketi tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsıyor. 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajlı kredi sağlanacak.
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