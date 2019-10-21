Son Dakika: Kamu Bankaları'ndan reel sektöre yeni kredi destek paketi

Kamu bankaları reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Kredi paketi tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsıyor. 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajlı kredi sağlanacak.