Son Dakika: İşte Avrasya Tüneli'nin ekonomiye katkısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Avrasya Tüneli, açıldığından bugüne kadar, Türkiye'ye 2,5 milyar lira katkı sağladı" dedi. Turhan ayrıca, Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık. Önümüzdeki günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz" açıklamasında bulunudu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Yüksek hızlı tren ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 42’sine hizmet veriyor. Toplam yolculuk sayısı 52 milyona yaklaştı. Günde ortalama 48 sefer ile 22 bin insanımız hızlı trenlerle seyahat ediyor” dedi. Bakan Turhan, “Avrasya Tüneli'nden 48 milyonu aşan araç geçiş yaptı. Türkiye'ye 2,5 milyar TL katkı sağladı" diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “5G’nin ilk uygulamasını İstanbul Havaalanı’nda yapacağız” dedi.
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