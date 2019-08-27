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27 Ağustos 2019 Salı 17:05:49 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 17:07:54

Son Dakika... İstanbul'da okul servisi ücretlerine yapılan zam belli oldu

İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı. Zam sonrasında en kısa mesafe 243 TL, 23-25 km'lik mesafe 583 lira oldu.

İstanbul'da, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere ortalama yüzde 13 zam yapıldı.

EN KISA MESAFE 243 TL

Geçen yıl aylık 215 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 243 liraya çıkarıldı.

SERVİS ÜCRET TARİFESİ

Aylık 235 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret 266 liraya,

255 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücret 289 liraya,

265 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücret 300 liraya,

280 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücret 317 liraya,

330 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücret 367 liraya,

380 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücret 422 liraya,

400 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücret 444 liraya,

430 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücret 478 liraya,

455 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücret 506 liraya,

485 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücret 539 liraya,

505 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücret 561 liraya,

525 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücret 583 liraya yükseltildi.

İstanbul'da 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 4,5 lira olan ücret, bu yıl 5,10 lira olarak uygulanacak.

Ayrıca servis ücretlerine ilave olarak yüzde 35 oranında da hostes ücreti alınacak.

(AA)

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